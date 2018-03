Milan, Gattuso/ “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, le mie scuse ad Allegri"

Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero

Gennaro Gattuso, allenatore Milan - LaPresse

Anche l’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa, in vista del big match contro la Juventus, gara che si giocherà domani sera alle ore 20:45, in quel dell’Allianz Stadium, a chiusura della trentesima giornata del campionato di Serie A. Ringhio è conscio delle qualità esagerate degli avversari, ma d’altra parte sa che per continuare a scalare la classifica, raggiungendo le prime quattro posizioni, non bisognerà lasciare punti per strada: «Se guardiamo i numeri non c'è storia – dice il tecnico calabrese - affrontiamo una grandissima squadra e non possiamo più permetterci di sbagliare se vogliamo raggiungere la Champions League». Un Milan che sta viaggiando a medie esagerate nel 2018, dietro solo alla Juventus, e Gattuso sembra davvero vicino al rinnovo del contratto.

IL CONTRATTO, ALLEGRI, CONTI

A riguardo, il tecnico rossonero ha ammesso un po' stizzito: «Arriverà, ma non ne posso più di parlarne. Che sia nell'uovo di Pasqua o no non importa, ma vi prego, fate passare sto ca**o di contratto, basta». Da un allenatore all’altro, da Gattuso ad Allegri. Nel 2012, quando Ringhio lasciò i rossoneri, indicò proprio nel Conte Max il principale responsabile, ma in seguito l’ex centrocampista è tornato sui suoi passi: «Ci siamo chiariti – dice Gattuso - gli ho chiesto scusa e da qualche anno a questa parte c'è un grandissimo rapporto. Gli invidio la bravura. Quando studi la Juve non ci capisci nulla, lui cambia tanto perché ha grande conoscenza, è diventato un grandissimo allenatore». Infine un commento su Conti, che negli scorsi giorni ha subito un nuovo infortunio al ginocchio operato a settembre, dicendo anticipatamente addio a questa stagione. L’allenatore del Milan si sente un po’ responsabile per quanto accaduto al giovane terzino: «Siamo stati abbastanza bravi a gestirlo bene, ma non abbastanza bravi a farlo andare più tranquillo, e un po' è colpa mia. Dobbiamo stare vicini al ragazzo, metterlo in condizione di recuperare al 100%».

