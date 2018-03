Morte Emiliano Mondonico/ Video, Andrea Soncin: "Quella volta che alla Fiorentina mi preferì a Portillo"

30 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Momento difficile per il nostro paese dove in pochi giorni si sono spenti prima Fabrizio Frizzi e poi Emiliano Mondonico. L'ex tecnico era una persona molto amata e rispettata nel mondo del calcio e in quello dello sport più in generale. Abbiamo raggiunto in Esclusiva l'ex attaccante Andrea Soncin che aveva giocato ai suoi ordini nella stagione 2003/04 con la maglia della Fiorentina. Il ragazzo ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia: "Il dolore loro è quello di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere il mister, una grande persona". L'ex attaccante svela anche un piccolo aneddoto: "A Firenze era stato acquistato Portillo che arrivava dal Real Madrid con grandi aspettative e credenziali. Il Mister non guardava in faccia nessuno e mi dava la maglia da titolare nelle amichevoli precampionato. La mia cessione in prestito era stata accelerata per far trovare a Portillo le condizioni per ambientarsi. Mi aveva fatto capire Mondonico che con il sacrificio si può raggiungere quello che si vuole. Era un uomo d'altri tempi".

Emiliano Mondonico ci ha lasciato in punta di piedi, differentemente come in panchina si faceva sentire ad alta voce. Tutti ricorderanno quella sedia alzata al cielo nella finale di ritorno di Coppa Uefa quando era l'allenatore del Torino. Un Emiliano Mondonico che diversi anni fa aveva iniziato una lunga lotta contro un tumore che aveva sconfitto più volte, ma che proprio in questo inizio di 2018 tragico per il mondo dello sport gli ha fatto lo scherzo più brutto che ci potevamo aspettare. Emiliano Mondonico rimarrà però nel cuore di tutti quelli che amano questo sport, un uomo galante in un mondo che da troppo tempo non lo è più. Un tecnico che sapeva come lavorare con i giovani, ma aveva polso fermo anche con i calciatori esperti. Una persona a modo che ormai da anni faceva uk commentatore sportivo dopo l'addio al ruolo di allenatore con quell'ultima panchina a Novara dopo aver sconfitto il male per la prima volta. Tante sono state le testimonianze di affetto nei suoi confronti negli ultimi giorni perché tutti gli volevano bene.

