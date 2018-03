Novara Cesena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Novara Cesena: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Vero e proprio scontro salvezza allo stadio Silvio Piola nella 33^ di Serie B

30 marzo 2018 Fabio Belli

Cesena, delicata trasferta a Novara (foto LaPresse)

Novara Cesena, diretta dal signor Nasca di Bari, va in scena venerdì 30 marzo alle ore 19.00 ed è il primo dei posticipi che chiuderanno il programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Sarà scontro salvezza, col Cesena attualmente in zona play out in compagnia del Brescia a quota trentaquattro punti in Serie B, ed il Novara appena un punto sopra. Per i piemontesi sfida difficile, con un rendimento in caduta libera che li vede, nella zona calda della classifica, aver giocato una partita in più (esattamente come il Cesena) rispetto ad Avellino, Virtus Entella, Brescia e Pro Vercelli. Una condizione di classifica che potrebbe portare la perdente di questo scontro a passare un vero brutto quarto d'ora in chiave salvezza. Dopo quattro incoraggianti punti nelle due partite interne contro Brescia e Palermo, il Novara è incappato in una pesante sconfitta contro la Salernitana. Il Cesena per la quarta partita consecutiva ha mancato l'appuntamento con la vittoria, facendosi rimontare in casa dal Perugia che con Buonaiuto ha pareggiato il vantaggio romagnolo siglato da Schiavone in apertura di secondo tempo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Novara Cesena si potrà seguire in esclusiva sui canali 206 e 252 di Sky (ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, attivando dunque Sky Go che è un'applicazione utilizzabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA CESENA

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Silvio Piola di Frosinone. I padroni di casa ciociari giocheranno con Montipò tra i pali, Moscati schierato in posizione di terzino destro e Chiosa schierato in posizione di terzino sinistro, con Del Fabro e Mantovani che andranno a comporre la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio al terzetto composto da Casarini, dallo spagnolo Orlandi e da Sciaudone, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Sansone, il romeno Puscas e Di Mariano. Risponderà il Cesena con Fulignati a difesa della porta, mentre la linea a quattro difensiva sarà schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Perticone, Esposito, Scognamiglio e Fazzi. L'esterno destro di centrocampo sarà il polacco Kupisz, mentre il laterale mancino sulla mediana sarà Vita, con Schiavone e Di Noia impiegati come centrali. Dalmonte sarà il trequartista a sostegno dell'unica punta di ruolo, Moncini.

TATTICA E PRECEDENTI

Scontro tattico fra il 4-3-3 di Mimmo Di Carlo nel Novara ed il 4-4-1-1 di Castori nel Cesena. Il match d'andata di questo campionato è terminato con un pareggio per due a due, romagnoli due volte in vantaggio con le reti di Jallow e Scognamiglio, ma poi raggiunti prima da Chaija e poi da Macheda. Tre a uno per i piemontesi nell'ultimo precedente a Novara il 17 dicembre 2016, con gol di Sansone, Scognamiglio e Calderoni, con gol della bandiera romagnolo di Garritano. Il Cesena ha vinto a Novara per l'ultima volta con l'uno a zero del 2 febbraio 2013, gol decisivo di Tonucci.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono i bookmaker considerare il Novara favorito, con quota 2.10 proposta da William Hill per l'affermazione dei piemontesi, pareggio offerto a una quota di 3.05 da Starvegas, mentre Bet365 propone a 4.00 la quota relativa alla vittoria romagnola presso lo stadio Silvio Piola. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Unibet le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 2.28 e 1.60.

