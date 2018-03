Perugia Cremonese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Occasione per i Grifoni per salire ancora in classifica nella 33^ di Serie B.

30 marzo 2018 Fabio Belli

Un Perugia lanciato ospita la Cremonese (foto LaPresse)

Perugia Cremonese, che sarà diretta dal signor Pinzani di Empoli e si gioca venerdì 30 marzo alle ore 21.00, è il posticipo che chiuderà il programma del turno pre-pasquale del campionato di Serie B 2017-2018, giunto alla sua trentatreesima giornata. Gioca bene e regala spettacolo il Perugia in questa fase di campionato: con l'ultimo pari a Cesena gli umbri hanno interrotto una serie di cinque vittorie consecutive, ma hanno portato a sette i risultati utili di fila ottenuti in campionato, avanzando ormai con prepotenza la candidatura per i play off in questa stagione ricchissima di alti e bassi per i colori biancorossi. Di sicuro questo match di campionato che precede la Pasqua rappresenta un'ottima opportunità per la squadra di Breda, visto che la Cremonese si presenta al 'Renato Curi' in condizioni abbastanza precarie. Il grigiorossi non vincono dal match del 20 gennaio scorso in casa contro il Parma, poi dieci partite senza cogliere mai i tre punti, con la crisi culminata con il ko interno contro l'Entella di domenica scorsa, sconfitta che ha fatto scivolare i lombardi a sei punti dalla zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro Perugia Cremonese in diretta tv, collegandosi su due diversi canali, il numero 206 (Sky Super Calcio HD) ed il numero 251 (Sky Calcio 1 HD). Senza dimenticare la possibilità di vedere la partita, collegandosi sul sito skygo.sky.it e attivando l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, in diretta streaming video via internet senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CREMONESE

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni che si ritroveranno faccia a faccia presso lo stadio Renato Curi di Perugia. Padroni di casa schierati con Volta, Del Prete e Magnani titolari nella linea difensiva a tre davanti all'estremo difensore Leali. Nella zona nevralgica della mediana si muoveranno Bianco, lo svedese Gustafsson e Bandinelli, mentre sulla corsia laterale di destra toccherà a Mustacchio e il croato Pajac si muoverà sul lato opposto del campo. In attacco, spazio al tandem Cerri-Di Carmine. La risposta della Cremonese sarà affidata a Ravaglia tra i pali, Cinaglia sull'out difensivo di destra e lo spagnolo Pol Garcia sull'out mancino di difesa, mentre la coppia di difensori centrali grigiorossi sarà quella composta da Canini e Marconi. Cavion, Arini e Croce saranno titolari a centrocampo, mentre Castrovilli si muoverà da trequartista, con Scappini e Brighenti confermati in coppia sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Confermati i moduli tattici sin qui impiegati con maggior frequenza dai due allenatori, il 3-5-2 per quanto riguarda il Perugia di Breda ed il 4-3-1-2 per la Cremonese allenata da Tesser. Pareggio spettacolare allo stadio Zini di Cremona nel match d'andata di questo campionato, tre a tre con autogol di Zanon e doppietta di Paulinho per i padroni di casa, e gol di Dossena e doppietta di Di Carmine per gli umbri. L'ultimo precedente disputato tra le due formazioni a Perugia è datato primo marzo 2010, quattro a zero in favore dei Grifoni il risultato finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse per la partita allo stadio Renato Curi tengono conto del gran momento di forma dei Grifoni umbri, la cui affermazione interna viene quotata al raddoppio da William Hill, mentre Bet365 alza fino a 4.09 la quota relativa alla possibilità di una vittoria grigiorossa in trasferta, e Starvegas fissa invece a 3.15 la quota per il pareggio. Per quanto riguarda l'over 2.5 e l'under 2.5 per i gol realizzati nel match, quote fissate rispettivamente a 2.16 e 1.66 da Unibet.

