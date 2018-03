Probabili formazioni/ Bologna Roma: diretta tv, orario e le ultime novità live (30^ giornata)

Probabili formazioni Bologna Roma: diretta tv e le ultime novità per la sfida nella 30^ giornata di Serie A. Per il match al Dall'Ara Donadoni ritrova Poli.

30 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Bologna Roma (LaPresse)

Torna in campo il campionato di Serie A: ad aprire la 30^ giornata il gustoso match tra Bologna e Roma, atteso domani alle ore 12.30. Dopo gli appuntamenti con le rispettive nazionali, si torna nei rispettivi spogliatoi e si comincia a guadare alla classifica. Vediamo bene che entrambi gli allenatori hanno bisogno dei tre punti mesi in palio nel turno, e per tale incontro non possono fallire a partire dalle scelte fatte nel disegnare le formazioni per la sfida al Dall’Ara. Sia Donadoni che Di Francesco però possono sorridere: il primo ha ritrovato Poli, mentre il secondo riabbraccia De Rossi, tornato da squalifica, ma dubita di poter avere a disposizione per domani un acciaccato Cengiz Under. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le mosse dei rispettivi allenatori per le probabili formazioni di Bologna-Roma.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Bologna e Roma, attesa alle ore 12.30 sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati, sia su digitale Premium che sulla piattaforma Sky. Per tutti gli abbonati al satellite di Sky l’appuntamento con il match della Serie A sarà ai canali Sky Supercalcio HD, e Sky Calcio 1 HD, con diretta streaming video offerta dall’app Sky Go. Per coloro che invece hanno sottoscritto un abbonamento a Mediaset Premium, i canali di riferimento per la sfida al Dall’Ara saranno Premium Sport e Premium Sport HD: diretta streaming video, disponibile tramite l’app Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI DONADONI

Per la sfida casalinga Donadoni dovrebbe dare nuovo seguito al 3-5-2 come scelta tattica e tra i pali non si potrebbe fare a meno di Da Costa visto che Mirante risulta squalificato per questo turno del campionato. Sarà però difesa titolare per i felsinei con il terzetto Helander-Gonzalez-De Maio, qualche ballottaggio in più atteso invece in mediana: Pulgar starà in cabina di regia, mentre al suo fianco dovrebbero esserci Dzmaili e il rientrante Poli, mentre toccherà a Di Francesco (figlio del tecnico della Roma) e Masina occuparsi delle corsie più esterne. Per l’attacco Verdi rimane confermato specie dopo il gol segnato nel turno precedente: al suo fianco spazio per uno tra Palacio e Destro, con il secondo a momento favorito nel ballottaggio.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Per la sfida con il Bologna, come abbiamo detto prima Di Francesco ritrova De Rossi: sarà quindi proprio il capitano a aprire titolare in coppia con Strootman (ma Pellegrini spinge dalla panchina) di fronte alla difesa. Sarà infatti ancora una volta il 4-2-3-1 il modulo scelto dai giallorossi, che quindi nel reparto avanzato si affideranno a Nainggolan sulla trequarti, con in attacco il tridente Perotti-Dzeko-El Shaarawy. Attenzione però agli esterni offensivi, visto che rimangono ben aperti i ballottaggi con Under e Schick, anche se questi non sono ancora al top della forma. Per la difesa a 4 posta di fronte al caso mercato Alisson poche le sorprese preparare dal tecnico della Roma. Via libera quindi al solito quartetto con Manolas e Fazio al centro e il duo Florenzi-Kolarov pronti ancora una volta a occuparsi delle corsie esterne.

IL TABELLINO

Bologna (3-5-2): 1 Da Costa; 18 Helander, 3 Gonzalez, 6 De Maio; 14 Di Francesco, 16 Poli, 5 Pulgar, 7 Dzemaili, 25 Masina; 9 Verdi; 10 Destro. All. Donadoni

Roma (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 6 Strootman, 16 De Rossi; 8 Perotti, 4 Nainggolan, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko All. Di Francesco.

