Probabili formazioni/ Inter Verona: diretta tv, orario e le ultime novità live (30^ giornata)

30 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Verona (LaPresse)

Inter-Verona è la partita in programma domani alle ore 15.00 a San Siro valida nella 30^ giornata di Serie A. Il massimo campionato italiano torna quindi in campo, ma possiamo dire che per entrambe le squadre attese oggi la sosta per le nazionali ha fatto più che bene. Spalletti ha potuto coccolare i suoi e soprattutto Icardi rimasto a casa perché non convocato dal ct della nazionale argentina Sampaoli: il bomber ha fretta quindi di mettersi di nuovo in mostra in ottica mondiale, specie dopo il poker firmato alla Sampdoria nel turno precedente. Pausa benefica anche in casa scaligera dove Pecchia ha potuto recuperare Vukovic e Heurtaux (anche se questo è dato più per la panchina): filtra ottimismo anche per la convocazione di Cerci, la cui entrata in campo domani rimane comunque difficile. Diamo quindi uno sguardo più a vicino alle scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter-Verona.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI SPALLETTI

Pur con la sosta nazionali di mezzo, Spalletti dovrebbe confermare gran parte dell’11 che pochi giorni fa ha messo KO la Sampdoria di Giampaolo, anche perchè i nazionali appena rientrati paiono tutti in gran forma. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 nerazzurro dovremmo rivedere Handanovic tra i pali, con Cancelo e D’Ambrosio sulle corsie esterne della difesa: reparto completato da Skriniar e Miranda, senza particolari sorprese rispetto agli ultimi appuntamenti. In avanti Brozovic e Gagliardini dovrebbero scendere in campo da titolari, ma rimangono in dubbio entrambi con Vecino: sulla tre quarti aperto il ballottaggio tra Rafinha e Borja Valero, con il primo però ancora una volta favorito agli occhi di Spalletti. Pochi i dubbi in attacco: Candreva e Perisic rimangono confermati con Icardi prima punta: l'argentino ha messo nel mirino il titolo di capocannoniere della Serie A.

LE SCELTE DI PECCHIA

Come abbiamo detto prima, la sosta per le nazionali ha fatto gran bene al Verona e specie al suo allenatore, che quindi ha potuto recuperare in vista di questi match nomi importanti, almeno per la panchina. Nel 4-4-2 scaligero ecco che in difesa vedremo ancora Nicolas tra i pali con di fronte la coppia centrale Vukovic-Caraccilo: sull’esterno spazio a Ferrari e Fares, che devono riscattarsi dopo la brutta prova con l’Atalanta maturata nel turno precedente. In avanti si accende il ballottaggio al centro: al momento dovrebbero essere titolari Buchel e Valoti ma dalla panchina gialloblu Fossati e Calvano scalpitano. Sull’esterno ecco Verde e Romulo, benchè questo possa poi rimanere ai box nel caso in cui Pecchia voglia cambiare le carte in tavola inserendo Calvano e quindi spostandosi sul 4-5-1 come scelta tattica. Per l’attacco rimangono confermati Petkovic e Matos, ma potremmo rivedere in panchina Alessio Cerci.

IL TABELLINO

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. All. Spalletti

Verona (4-4-2): 1 Nicolas; 28 Ferrari, 12 Caracciolo, 26 Vukovic, 93 Fares; 2 Romulo, 77 Buchel, 27 Valoti, 7 Verde; 70 Petkovic, 30 Matos. All. Pecchia.

