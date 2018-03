Probabili formazioni/ Juventus Milan: diretta tv, orario e le ultime novità live (30^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Milan: diretta tv e orario della partita. Big match della Serie A all'Allianz Stadium: Gattuso ritrova Calabria e Romagnoli.

30 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Juventus Milan (LaPresse)

Sarà la partita tra Juventus e Milan il big match della 30^ giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio atteso domani alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Lo scontro diretto oltre al consueto prestigio appare senza dubbio decisivo anche in ottica classifica: ecco perché Allegri come Gattuso non potranno commettere alcun errore nello stilare le probabili formazioni. Da una parte abbiamo la Vecchia Signora che teme di perdere la prima posizione in classifica a vantaggio del Napoli: dall’altra troviamo i rossoneri, che vogliono mettersi alla prova contro una big e dare seguito alla lunga striscia di vittorie. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio le probabili formazioni studiate dai due allenatori per la partita Juventus-Milan.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Juventus e Milan, attesa alle ore 20.45 sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati, sia sul digitale Premium che sulla piattaforma Sky. Per tutti gli abbonati al satellite di Sky l’appuntamento con il match della Serie A sarà ai canali Sky Sport 1 HD, Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD, con diretta streaming video offerta dall’app Sky Go. Per coloro che invece hanno sottoscritto un abbonamento a Mediaset Premium, i canali di riferimento per la sfida all’Allianz Stadium saranno Premium Sport e Premium Sport HD: diretta streaming video disponibile tramite l’app Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per il match con il Milan, e soprattutto in vista della sfida con il Real Madrid, ormai prossima, Allegri ha dovuto risolvere non pochi problemi nello stilare la probabile formazione juventina, anche perchè gli indisponibili e gli acciaccati non sono pochi. Appare comunque probabile che il tecnico della Vecchia Signora voglia affidarsi al 4-2-3-1, ma il primo ballottaggio si gioca tra i pali. Buffon o Szczesny? Al momento il capitano bianconero pare favorito, ma non ci sorprenderà un cambio dell’ultimo secondo. Davanti vedremo Benatia in coppia con Rugani visto che Cheillini rimane in infermeria: sulle corsie spazio a Asamoah e De Sciglio, con Alex Sandro ancora out. Qualche cambio pure in mediana dove Matuidi e Pjanic dovrebbero farsi vedere di fronte alla difesa: possibile l’ingresso di uno tra Sturaro e Marchisio in caso di passaggio a 3 a centrocampo. Per quanto riguarda il reparto offensivo vedremo Dybala sulla trequarti con Douglas Costa e Mandzukic sull’esterno: prima punta Gonzalo Higuain.

LE SCELTE DI GATTUSO

Contro una squadra come è la Juventus, Gattuso opterà per la propria formazione titolare, specie dopo le belle notizie del rientro a disposizione di Romagnoli e Calabria, che quindi scenderanno in campo dal primo minuto. Ecco quindi che nel solito reparto 4 rossonero vedremo il grande ex Bonucci al centro con Romagnoli, mentre toccherà a Calabria e Ricardo Rodriguez a completare il reparto di fronte a Gigio Donnarumma. Nessun ballottaggio per il centrocampo del Diavolo: rivedremo in campo dopo gli impegni con le relative nazionali Kessiè, Biglia e Bonaventura. Per l’attacco sulla carta ritornerebbe tra i convocabili Kalinic, ma Gattuso potrebbe dare nuova chance dal primo minuto a Cutrone prima punta, con Andrè Silva pronto in panchina al bisogno: sull’esterno del reparto offensivo del Milan non mancheranno Suso e Calhanoglu.

IL TABELLINO

Juventus (4-2-3-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 24 Rugani, 22 Asamoah; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic, 9 Higuain. All. Allegri

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 R. Rodriguez; 79 Kessiè, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. All. Gattuso.

