Probabili formazioni/ Sassuolo Napoli: diretta tv, orario e le ultime novità live (30^ giornata)

Probabili formazioni Sassuolo Napoli: diretta tv e le ultime novità sul match di Serie A. Due i cambi di Sarri visti i forfait di Hysaj e Hamsik nella 30^ giornata.

30 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Sassuolo Napoli (LaPresse)

Torna il campionato della Serie A e alla vigilia della 30^ giornata si torna a parlare di corsa scudetto in casa partenopea: domani si accenderà alle ore 18.00 la sfida tra Sassuolo e Napoli, banco di prova importante per Sarri e dove i tre punti in palio sono più che fondamentali per provare a riacciuffare la capolista Juventus. In vista quindi di questo match così delicato a Mapei Stadium però il tecnico campano potrebbe dover fare a meno di due dei suoi soliti punti fermi, ovvero Hysaj e Hamsik. Nessun grosso problema però per Sarri che ha già pronti due sostituti in ottime condizioni. Chi sorride è pure Iachini che dopo la sosta per le nazionali, ritrova per la 30^ giornata diversi nomi di gran peso: sarà quindi ritorno al 4-3-3, come modulo per i neroverdi vista pure la ricchezza in panchina. Andiamo quindi ad esaminare nel dettaglio le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Sassuolo e Napoli, attesa alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati, sia sul digitale Premium che sulla piattaforma Sky. Per tutti gli abbonati al satellite di Sky l’appuntamento con il match della Serie A sarà ai canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, con diretta streaming video offerta dall’app Sky Go. Per coloro che invece hanno sottoscritto un abbonamento a Mediaset Premium, i canali di riferimento per la sfida al Mapei Stadium saranno Premium Sport e Premium Sport HD: diretta streaming video, disponibile tramite l’app Premium Play. Ricordiamo infine la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video anche tramite il portale elevensports.it, a pagamento.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE MOSSE DI IACHINI

Dopo l’esperimento del 3-5-2 con l’Udinese pur premiato dal successo nell’ultimo turno di campionato, Iachini per la probabile formazione del Sassuolo dovrebbe tornare al classico 4-3-3 anche perchè alla vigilia della 30^ giornata della Serie A tornano a disposizione diversi nomi di gran peso come Peluso, Berardi e Ragusa, dopo la squalifica. Ecco quindi che nel tridente offensivo dei neroverdi rivedremo il terzetto con Berardi, Babacar e Politano, mentre in mediana si potrebbero accendere alcuni ballottaggi. Confermato Missiroli, al centro sia Sensi e Mazzitelli paiono in vantaggio su Magnanelli e Duncan, ma ci attendiamo qualche sorpresa alla vigilia del match con il Napoli. Pochi i dubbi in difesa: di fronte a Consigli rivedremo Goldaniga e Acerbi in coppia centrale, mentre toccherà a Lirola e Peluso occuparsi delle corsie più esterne.

LE SCELTE DI SARRI

Anche per la sfida al Mapei Stadium Maurizio Sarri punterà tutto su i propri titolari, come ha fatto praticamente anche in tutta la stagione della Serie A: l’obbiettivo scudetto rimane nel mirino e il Napoli non può permettersi disperdere punti preziosi. In vista di questa 30^ giornata però, il tecnico campano dovrà fare delle modifiche rispetto al suo solito 11 viste le probabili assenze di Hysaj e Hamsik. Nel solito 4-3-3 azzurro vedremo allora Maggio a prendere il posto dell’esterno albanese, come già accaduto in stagione: il reparto verrà completato da Albiol e Koulibaly, con Mario Rui sulla corsia sinistra. Altro cambio affatto inedito in mediana: con Hamsik fuori, sarà Zielinski a completare la mediana con Allan e Jorginho visto che la sostituzione ha già portato a buoni in diverse occasioni durante tutto il corso della stagione. Nessun dubbio per l’attacco: sarà infatti il solito tridente leggero con Mertens prima punta e Callejon e Insigne chiamati sull’esterno.

IL TABELLINO

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 24 Goldaniga, 15 Acerbi, 13 Peluso; 7 Missoroli, 12 Sensi, 6 Mazzitelli; 25 Berardi, 30 Babacar, 16 Politano. All. Iachini

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 20 Zielinsk; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All. Sarri

© Riproduzione Riservata.