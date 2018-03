Roma, Nainggolan/ “I laziali vedono i rigori dove non ci sono, spero vinca la Juve, sull’Inter…”

Radja Nainggolan, centrocampista della Roma - LaPresse

Fra le punte di diamante della Roma di Eusebio Di Francesco, vi è senza dubbio Radja Nainggolan. Il centrocampista della nazionale belga non sta rendendo come le passate stagioni, ma resta comunque uno dei migliori fra i giallorossi, e non solo. Oggi il Ninja ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano Il Tempo, parole che faranno senza dubbio discutere. Si comincia dai cugini della Lazio, che nelle ultime settimane hanno manifestato ampiamente il proprio dissenso nei confronti dell’utilizzo del Var, che secondo loro li ha ampiamente sfavoriti: «Lazio? Vedono rigori anche quando non ci sono – dice il calciatore della Roma - e secondo me è capitato che in qualche partita siano stati agevolati. E’ Gli episodi sono infiniti, si deve andare avanti. Invece i laziali parlano ancora della terza giornata, ma siamo arrivati alla trentesima».

JUVENTUS, NAPOLI, INTER E FUTURO

Invita quindi i cugini a guardare avanti, Radja Nainggolan, che poi si sofferma sulla Juventus. In questo caso le parole dell’ex centrocampista del Cagliari sono decisamente sorprendenti: «Ce l'ho con la Juventus ma spero lo vincano loro». Quindi il belga di origini indonesiane motiva le sue dichiarazioni: «Non ho niente contro il Napoli, ma se per 5 anni arrivo sempre secondo e poi lo vince una squadra diversa dalla Juve, mi roderebbe». Il nome di Nainggolan è stato spesso e volentieri al centro delle vicende di calciomercato. Lo scorso mese di gennaio sembrava dovesse trasferirsi in Cina, alla corte di Fabio Cannavaro, mentre nell’estate del 2017 è stato a lungo corteggiato dall’Inter: «Spalletti mi stima e io stimo molto lui, l'Inter voleva comprarmi ma non c'erano le condizioni», conferma Radja che poi rassicura i suoi tifosi così: «Il mio futuro? Non andrò via adesso».

