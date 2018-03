Roma, infortunio Cengiz Under/ Problema al retto femorale: salta la trasferta di Bologna

Roma, infortunio Cengiz Under, problema al retto femorale: salta la trasferta di Bologna. Il giovane esterno d’attacco turco, non prenderà parte alla gara del Dall’Ara di domani

Cengiz Under, esterno della Roma - LaPresse

Brutte notizie in casa Roma. L’esterno d’attacco Cengiz Under, non prenderà parte alla trasferta di Bologna. Il giovane gioiello dei giallorossi ha riportato un problema muscolare, precisamente un infortunio al retto femorale della coscia sinistra, ed Eusebio Di Francesco ha deciso di non convocarlo. Il talentino turco non sarà quindi in campo domani alle ore 12:30, quando al Dall’Ara di Bologna la compagine capitolina aprirà la trentesima giornata di Serie A, turno che si svolgerà interamente di sabato, per via delle festività pasquali. L’assenza di Under non è di certo una novità, perché già negli scorsi giorni erano giunti dal ritiro della nazionale turca notizie non proprio confortanti. Il ragazzo si era infatti bloccato con la selezione di Mircea Lucescu, per poi comunque scendere in campo e segnare.

PRECAUZIONE IN VISTA DEL BARCELLONA

Peccato però che al termine della seduta odierna abbia subito il nuovo infortunio, forse per il sovra-utilizzo degli scorsi giorni. La Roma ha preferito tenerlo in disparte, anche per via dell’impegno imminente di Champions League, la supersfida con il Barcellona in programma nella giornata di mercoledì prossimo. Le condizioni del classe 1997 verranno tenute sotto stretta osservazione giorno per giorno, sperando che Di Francesco possa riaverlo fra gli arruolabili il prima possibile. Per la partita di Bologna, dovrebbe vedersi Edin Dzeko in mezzo (anche se non è da escludere la presenza dal primo minuto di Shick, proprio in vista della Champions), con le due fasce occupate da Diego Perotti e da Stephan El Shaarawy.

