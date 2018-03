Serie A, anticipi e posticipi 34ma-36ma giornata / Juventus-Napoli potrebbe essere spostata

Serie A, anticipi e posticipi 34ma-36ma giornata: Juventus-Napoli potrebbe slittare qualora la squadra di Massimiliano Allegri dovesse andare avanti in Champions League.

30 marzo 2018 Matteo Fantozzi

La partita più attesa da qui alla fine del campionato è Juventus-Napoli, ma non si sa ancora qunado si giocherà. La gara è stata segnata in calendario domenica sera alle ore 20.45, ma potrebbe essere anticipata qualora la squadra di Massimiliano Allegri dovesse andare avanti in Champions League. I bianconeri sono chiamati all'impegno contro il Real Madrid per i quarti di finale e se dovessero avere la meglio nel doppio scontro con la squadra di Zinedine Zidane giocheranno poi le semifinali della competizione più importante d'Europa, costringendo questa gara a disputarsi probabilmente il sabato, ventiquattro ore prima. Ovviamente questo discorso va applicato per tutti gli anticipi e i posticipi che vedono coinvolte squadre italiane ancora in Europa. La Juventus appunto sfiderà il Real Madrid, mentre la Roma il Barcellona. In Europa League invece sarà ancora in campo la Lazio di Simone Inzaghi.

IL CALENDARIO AGGIORNATO FINO AL 6 MAGGIO

La Lega Calcio di Serie A ha reso noto il calendario completo della Serie A fino al 6 maggio prossimo per quanto riguarda anticipi e posticipi dalla 34ma alla 36ma giornata. Si parte dal weekend 21-22 aprile dove si giocherà Juventus-Napoli. Gli anticipi saranno tre con alle ore 15.00 Spal-Roma, anticipo disposto su indicazione dell'Osservatorio sulle Manifestazioni sportive del Ministero degli Interni. Alle 18.00 sarà il momento di Sassuolo-Fiorentina e poi la sera Milan-Benevento. Domenica invece alle 12.30 si giocherà Cagliari-Bologna, mentre il monday night sarà Genoa-Verona. Passiamo alla giornata successiva con Roma-Chievo sabato 28 alle 18.00 e Inter-Juventus subito dopo. Domenica alle 12.30 si giocherà un Crotone-Sassuolo importante per la salvezza. Alle ore 18.00 sarà il momento di Fiorentina-Napoli e poi successivamente si giocherà Torino-Lazio. Invece per quanto riguarda il weekend 5-6 maggio si giocherà Milan-Verona alle 18.00 di sabato, con subito dopo Juventus-Bologna dall'Allianz Stadium. Seguiranno domenica alle 12.30 Udinese-Inter, alle 18.00 Sassuolo-Sampdoria e alle 20.45 Cagliari-Roma.

