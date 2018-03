Video/ Avellino-Parma (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata)

Video Avellino Parma (risultato finale 1-2): higlhights e gol della partita di Serie B che si è conclusa con la vittoria dei crociati ai danni degli irpini sempre più in caduta libera.

30 marzo 2018 Stefano Belli

Video Avellino Parma (LaPresse)

Seconda vittoria consecutiva per il Parma che si rilancia ulteriormente nella corsa verso i play-off espugnando il Partenio-Lombardi, cade in casa l'Avellino che perde 1-2 e vede pericolosamente avvicinarsi i play-out mentre i ducali in classifica agganciano Bari e Cittadella al quarto posto. Inizio devastante degli ospiti che nel giro di otto minuti vanno a segno per due volte, prima con Gagliolo che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina batte Lezzerini e poi con Barillà che al termine di una ripartenza fulminante firma il raddoppio che sembra mettere subito la partita in ghiaccio. Al quarto d'ora il Parma sfiora anche il tris con un calcio di punizione, decisivo l'intervento di Lezzerini che con la punta delle dita gli nega il 3 a 0.

GLI IRPINI PROVANO A RIAPRIRLA, MA...

Dopo aver sbandato pericolosamente in difesa gli irpini ritrovano un buon equilibrio grazie all'ingresso del giovane Cabezas che fa alzare il baricentro ai suoi e propizia il gol di Asencio che accorcia le distanze e riapre la partita. Proprio nel recupero lo stesso Cabezas sbaglia un gol già fatto graziando Frattali. Nella seconda frazione di gioco l'Avellino va di nuovo a un passo dal pari con Di Tacchio che stampa il pallone sul palo, gli uomini di D'Aversa si spaventano e tornano in avanti con Calaiò che servito da Barillà non riesce a battere Lezzerini con un sinistro poco angolato. Dall'altra parte Kresic con un colpo di testa chiama al dovere Frattali che fa buona guardia in mezzo ai pali fino al triplice fischio del signor Martinelli che manda tutti a casa allo scadere del 96'. Il futuro di Novellino sulla panchina dell'Avellino sembra ormai segnato, in queste ore la dirigenza sta valutando il da farsi ed è orientata al cambio d'allenatore per scuotere l'ambiente e dare un segnale ai giocatori.

CLICCA QUI PER IL VIDEO AVELLINO PARMA (1-2): HIGHLIGHTS E GOL (da video.sky)

© Riproduzione Riservata.