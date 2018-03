Video/ Brescia-Pescara (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata)

Video Brescia Pescara (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie B che ha visto le rondinelle battere i delfini in rimonta, vittoria importante per i padroni di casa.

30 marzo 2018 Stefano Belli

Video Brescia Pescara (LaPresse)

Il Brescia ottiene un successo che pesa come un macigno contro una diretta rivale nella lotta per la salvezza. Al Rigamonti i padroni di casa battono in rimonta il Pescara per 2 a 1, una serata che stava però prendendo una brutta piega per le rondinelle che dopo un buon inizio di gara dove Bisoli aveva sbagliato un gol facilissimo a centimetri dalla porta di Fiorllo, sono stati trafitti dall'acuto di Coulibaly (secondo gol in campionato per lui) che al 24' ammutolisce lo stadio. Il vantaggio del Pescara dura solamente 7 minuti, Torregrossa sale a quota 9 nella classifica marcatori pareggiando i conti e rimettendo in carreggiata il Brescia, poco prima dell'intervallo il numero 7 di Boscaglia cerca la doppietta personale trovando l'opposizione di Fiorillo. Nella seconda frazione di gioco il divario tra le due squadre si amplia ancora di più, in contropiede il nuovo entrato Spalek perde l'attimo e non finalizza la ripartenza dei suoi, qualche minuto più tardi Fiorillo compie un autentico miracolo su Caracciolo che solamente sessanta secondi dopo si riscatta con gli interessi firmando quella che si rivelerà la rete decisiva. Nelle battute conclusive del match il Brescia non trova il colpo di grazia ancora con Torregrossa e Curcio, e in zona Cesarini rischia un'incredibile beffa con l'occasione colossale di Cocco che al 94' si divora quello che poteva essere il gol del 2-2. Invece al triplice fischio dell'arbitro Saia sono i lombardi a esultare mentre i delfini escono dal campo con mille pensieri negativi per la testa: un solo punto nelle ultime sei gare per la squadra di Epifani, il cambio di allenatore con il siluramento di Zeman a quanto pare non è servito a nulla e gli abruzzesi in classifica stanno colando sempre più a picco.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Brescia, ai microfoni di Sky Sport: "A causa degli infortuni in attacco siamo scoperti per cui abbiamo un disperato bisogno dei gol di Caracciolo e Torregrossa. Purtroppo a inizio gara abbiamo regalato un gol agli avversari per colpa dell'errore di Somma, fortunatamente siamo riusciti a reagire e a raddrizzare una partita nata storta, nel finale potevamo chiuderla ma sotto porta i miei giocatori hanno commesso troppi errori e nel calcio quando sbagli tante volte puntualmente gli avversari ti puniscono, oggi per fortuna non è stato così ma dobbiamo stare più attenti ed essere soprattutto più cinici e concreti quando attacchiamo".

