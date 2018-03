Video/ Carpi-Ternana (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata)

Video Carpi Ternana (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie B che si è disputata al Cabassi dove i padroni di casa hanno battuto gli uomini di De Canio.

30 marzo 2018 Stefano Belli

Video Carpi Ternana (LaPresse)

Il Carpi resta aggrappato ai play-off: tra le mura amiche del Cabassi la squadra di Calabro batte la Ternana per 2 a 1 salendo a quota 47 punti in classifica agganciando il Perugia che scenderà in campo stasera contro la Cremonese, sempre più drammatica (sportivamente) la situazione dei rossoverdi relegati all'ultimo posto a 7 lunghezze di ritardo dai play-out e a 8 punti dalla salvezza diretta, un gap che rischia di non essere più colmabile quando ormai mancano solamente 9 giornate al termine della regular season di Serie B. Sul terreno di gioco l'equilibrio dura soltanto 11 minuti, Melchiorri porta in vantaggio i padroni di casa e mette la gara in discesa per il Carpi. La reazione degli ospiti non si fa attendere e prima dell'intervallo arriva il pari che porta la firma di Montalto che realizza su punizione il suo 16^ gol in campionato, l'attaccante della Ternana si lascia andare a un'esultanza molto polemica per le recenti critiche ricevute nonostante l'enorme apporto dato alla squadra. Il Carpi potrebbe riportarsi subito avanti con Malcore che sbaglia un gol facilissimo a pochi metri dalla porta di Sala, nella ripresa allo stesso Malcore viene annullata la rete del 2-1 per un evidente offside segnalato dal primo assistente di Pillitteri.

DOPPIO PALO DI PIOVACCARI

Ternana sfortunatissima con il doppio palo colpito da Piovaccari che batte Colombi ma si vede negare il gol dai due legni che salvano gli emiliani. Tre minuti più tardi anche Melchiorri verrà fermato dal pari ma i padroni di casa troveranno comunque il modo di segnare nuovamente con Concas, appena entrato, che al primo pallone toccato fa gioire i suoi compagni e i suoi tifosi. Gli uomini di De Canio accusano il colpo e la stanchezza e non riescono più a creare pericoli sino al triplice fischio, mentre l'undici di Calabro sfiora il tris con Concas che non trova la doppietta fallendo il colpo di grazia a pochi minuti dal novantesimo.

