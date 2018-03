Video/ Carrarese Piacenza (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 33^ giornata)

Video Carrarese Piacenza (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita nella 33^ giornata di Serie C.Coralli e Biasci portano i toscani al successo.

Video Carrarese Piacenza (LaPresse)

La Carrarese vince 2-0 nel finale contro il Piacenza. Decidono il match le reti di Coralli all’88esimo e di Biasci al 93esimo. Vittoria sofferta per gli uomini di Silvio Baldini, espulso nel primo tempo. Esce senza punti invece il Piacenza, autore comunque di una prova non negativa. Grazie a questi 3 punti i toscani toccano quota 49 punti in classifica.

SINTESI PRIMO TEMPO

Silvio Baldini schiera la Carrarese con il 4-3-3. In porta Borra, linea difensiva composta da Baraye, Ricci, Benedini e Tentoni. A centrocampo Foresta, Agyei e Rosaia mentre in attacco troviamo Tortori, Bentivegna e Coralli. Franzini risponde con il 3-5-2. Tra i pali Fumagalli, in difesa Di Cecco, Pergreffi e Silva. A centrocampo da destra verso sinistra Masciangelo, Corradi, Di Molfetta, Castellana e Della Latta. In attacco Corazza e Pesenti. Dopo appena 5 minuti gli emiliani vanno vicini al vantaggio. Calcio d'angolo da destra battuto da Di Molfetta, la palla nel mucchio viene alzata sopra la traversa da Rosaia. L'arbitro Cosso di Reggio Calabria deve subito ricorrere alle maniere forti per tenere sotto controllo una partita molto fisica: il primo ammonito è il piacentino Di Molfetta per un intervento da dietro a centrocampo. Partita molto equilibrata: le due squadre si affrontano e viso aperto e in maniera molto ordinata. Al 17esimo viene annullato un gol al Piacenza. Bel lavoro di Masciangelo che da appena fuori area vede l'inserimento di Di Cecco e serve nel mezzo per il colpo di testa che entra dentro, ma per il guardalinee la posizione di Di Cecco è irregolare. La Carrarese reagisce subito allo spavento. Tortori serve rasoterra in orizzontale Agyei, che da fuori area fa partire una gran botta, ma la palla termina fuori. Partita molto vivace. Gli ospiti si rendono pericolosi. Bomber Corazza fa un gran lavoro in posizionamento in area e aspetta un cross da destra libero dalle marcature carrarine, ma l'attaccante piacentino conclude di testa fuori di pochissimo. Al 33esimo la squadra di Franzini sfiora la rete. Pesenti lavora un buon pallone sulla destra e serve in area un troppo libero Corazza, che però controlla male e l'azione sfuma grazie al rientro dei difensori di casa. Primo cambio per la Carrarese: fuori Foresta e dentro Biasci. Il 23 carrarino è costretto a dare forfait per un risentimento muscolare. Nel finale di primo tempo viene allontanato dalla propria panchina il mister della Carrarese Silvio Baldini a seguito di un battibecco tra i calciatori in campo dopo un fallo subito dal Piacenza.

SINTESI SECONDO TEMPO

Le due formazioni non propongono nessun cambio a inizio ripresa. Il primo squillo del secondo tempo è di marca locale: azione manovrata sulla sinistra, la difesa del Piacenza allontana, poi Agyei carica il destro rasoterra, ma la staffilata termina fuori alla destra di Fumagalli. Gli emiliani rispondono e vanno a un passo dal vantaggio. Di Molfetta entra in area in slalom da destra, si porta sotto rete da posizione delicatissima e serve un avvelenato rasoterra in orizzontale che però né Pesenti né Corazza riescono a toccare dentro. Emiliani in pressione. Ci prova Di Molfetta da fuori, questa volta il tentativo è ampiamente largo. Non è finita qui. Dopo un'azione manovrata nei pressi della porta piacentina, la palla va dalle parti di Bentivegna appena decentrato sulla sinistra sul limite dell'area, Bentivegna carica il destro, Fumagalli si distende e devia in angolo miracolosamente. Sul successivo calcio d'angolo ci prova Benedini di testa, fuori di poco. Cambi Carrarese: fuori Baraye e Tortori, dentro Vassallo e Possenti. Al 62esimo i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Coralli. Agyei serve di prima un interessantissimo filtrante in area a mezz'aria, Coralli fa sfilare e gira col destro, ma alza la mira. Ci prova anche dalla bandierina la squadra di casa: Bentivegna scodella fuori area per Vassallo che prova al volo di prima intenzione: palla fuori ma non di molto. Cambi anche per il Piacenza: Franzini mette dentro Franchi in attacco, esce un Corazza buono solo a tratti. La Carrarese getta il cuore oltre l'ostacolo: Coralli recupera un pallone sulla sinistra, sfruttando un rilancio rimpallato, entra in area da sinistra e libera il destro nello stretto, ma la traiettoria entra in un flipper che fa carambolare il pallone in angolo. È una partita piacevolissima. Tanta il tutto per tutto la panchina della Carrarese: dentro Cardoselli e Cais, escono Bentivegna e Tentoni. Fuori Di Cecco, dentro Zecca: Franzini prova a dare polmoni all'attacco piacentino. Pergreffi cerca l'anticipo sul filtrante della Carrarese sulla propria tre quarti, ma trova solo il fallo con il carico del cartellino giallo. All'86esimo la Carrarese sblocca il risultato. Punizione dalla tre quarti centrale, palla in area, ci prova Cais, la palla resta in area, poi sulla seconda palla Coralli scaraventa dentro in controbalzo: è 1-0. Ammonito Masciangelo. Nei minuti di recupero arriva il bis. Ripartenza in verticale della Carrarese, Tommaso Biasci servito liberissimo sulla destra conclude a botta sicura e mette dentro il gol che chiude la gara.

