Video/ Cittadella Spezia (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata)

Video Cittadella Spezia (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita nella 33^ giornata della Serie B. Gilardino regala il successo ai liguri al 62'.

30 marzo 2018 Fabio Belli

Video Cittadella Spezia (LaPresse)

Alberto Gilardino si prende di prepotenza la copertina di giornata, con due gol che fanno tornare alla vittoria lo Spezia dopo un mese di digiuno, mantenendo accesa la fiamma della speranza per la qualificazione dei liguri ai play off. Si stacca invece dal treno delle prime tre in classifica il Cittadella, sfortunato però in una partita in cui i granata avrebbero sicuramente meritato almeno il pareggio. Il primo tempo va avanti a ritmi blandi, poi nel finale si accende improvvisamente. Merito di Gilardino, che su un calcio d’angolo battuto da Juande riesce a girare, spalle alla porta, di testa alle spalle del portiere di casa Alfonso. Il Cittadella aveva creato poco nel primo tempo, ma riesce a reagire con veemenza dopo lo svantaggio, con Arrighini che gira in rete un pallone invitante.

INTERVALLO

Si val al riposo sull’1-1, e nella ripresa i veneti sembrano decisi a far valere la supremazia territoriale. Gilardino trova invece l’eurogol, girata al volo che ricorda quella storica di Van Basten nella finale di Euro ’88. E’ destino che una prodezza del genere sia decisiva, visto che prima Iori al 33’, poi Chiaretti al 50’, esattamente all’ultimo secondo del match, colgono due legni a Manfredini battuto che avrebbero garantito al Cittadella di muovere almeno la classifica. Invece i veneti allungano a quattro la serie di partite senza vittoria, con la seconda sconfitta consecutiva che sposta definitivamente sui play off l’obiettivo di fine stagione.

