Video/ Empoli Salernitana (2-0): higlhights e gol della partita (Serie B 33^ giornata)

Video Empoli Salernitana (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita della 33^ giornata di Serie B. La doppietta di Rodriguez fa esultare gli azzurri.

30 marzo 2018 Fabio Belli

Video Empoli Salernitana (LaPresse)

La capolista vince ancora, quarta vittoria consecutiva per l’Empoli che mantiene cinque punti di vantaggio sul Frosinone (con una partita in meno disputata) e sei sul Palermo. Ma gli azzurri stavolta hanno sofferto più di quanto il punteggio finale possa suggerire. La Salernitana ha giocato gran parte del match riversata nella metà campo avversaria, sfruttando le giocate di Bocalon e soprattutto Sprocati, scatenato coi suoi traversoni nel primo tempo. Dall’altra parte c’è però un Manuel Pasqual straordinario, capace con le sue discese sulla fascia di spaccare in due il fronte difensivo avversario. Prima del riposo, Donnarumma impegna severamente Radunovic, sul tap-in Caputo colpisce a botta sicura, ma coglie un clamoroso palo. Si va al riposo a reti bianche, e nella ripresa il match segue la falsariga di quanto visto nei primi 45’.

SI FERMA BOCALON

Salernitana molto intraprendente, ma l’infortunio di Bocalon, sostituito da Palombi, priva i campani di un uomo di peso in attacco. L’Empoli cresce e Andreazzoli prova a scuotere la squadra con l’ingresso di Rodriguez per Donnarumma. Al 33’, su calcio d’angolo battuto dal solito Pasqual, lo spagnolo irrompe e stacca di testa in area, realizzando il più classico dei gol dell’ex visti i suoi trascorsi alla Salernitana. E’ una mazzata per la squadra di Colantuono che cerca il pari fino al 50’, e negli ultimi secondi concede il contropiede finale a Caputo, che appoggia in campo aperto comodamente a Rodriguez che deposita alle spalle di Radunovic per la sua doppietta personale, garantendo all’Empoli una vittoria che profuma di Serie A.

CLICCA QUI PER IL VIDEO EMPOLI-SALERNITANA (2-0): HIGHLIGHTS E GOL (da video.sky)

© Riproduzione Riservata.