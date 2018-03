Video/ Entella Palermo (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata)

Video Entella Palermo (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 33^ giornata di Serie B. Ai liguri non basta la rete di Gatto al 79'.

30 marzo 2018 Fabio Belli

Video Entella Palermo (LaPresse)

Sa anche soffrire il Palermo che crede sempre di più alla Serie A. Seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite per i rosanero che restano a un punto dal Frosinone, ma con la carta della partita in meno disputata che potrebbe portarli a +2 al secondo posto in classifica. L’Entella resta in zona play out ma non può rimproverarsi nulla, se non una certa ingenuità in occasione del gol del raddoppio siciliano. Il Palermo parte molto bene e trova il vantaggio al quarto d’ora con La Gumina, bravo a battere a rete da posizione defilata sulla destra su assist di Coronado, che con le sue incursioni si confermerà l’uomo in più della formazione palermitana. Dall’altra parte l’Entella riesce comunque a riorganizzarsi e va molto vicina al pareggio con una girata di De Luca a specchio della porta praticamente spalancato, che finisce di poco alta.

LA RIPRESA

Nella ripresa lo spartito del match non cambia, Palermo guardingo ed Entella coraggiosamente a caccia del pari, di nuovo sfiorato con un colpo di testa di La Mantia che manca di pochissimo il bersaglio. Arriva invece il raddoppio rosanero: ancora percussione di Coronado che apre per Gnahoré, il quale viene anticipato da De Santis che fa però carambolare il pallone alle spalle di Iacobucci dopo un tocco sul palo. Il più classico degli autogol al quale però l’Entella risponde al 35’, con una conclusione di Gatto deviata da Struna che mette fuori causa Pomini. Nel finale l’Entella tenta il tutto per tutto, ma il Palermo riesce a blindare tre punti esterni che valgono oro per la classifica.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ENTELLA PALERMO (1-2): HIGHLIGHTS E GOL (da video sky)

