Video/ Foggia Pro Vercelli (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata)

Video Foggia Pro Vercelli (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 33^ giornata di serie B. Pesante successo casalingo dei satanelli.

30 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Foggia Pro Vercelli (LaPresse)

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia supera in rimonta la Pro Vercelli per 2 a 1. Nel primo tempo i piemontesi erano un po' inaspettatamente riusciti a passare in vantaggio per merito di Reginaldo all'8'. Tuttavia, la reazione pugliese non si è di certo fatta attendere ed i rossoneri sono anzi riusciti a rimettersi in carreggiata con Deli al 22', per poi portarsi definitivamente avanti con Martinelli al 27', entrambi assistiti da Kragl nelle loro giocate vincenti. Nel corso della partita tutte e due le compagini falliscono diverse importanti occasioni per cambiare nuovamente il punteggio che rimane però invariato fino al fischio finale del direttore di gara. I 3 punti conquistati permettono al Foggia di portarsi a quota 43 mentre la Pro Vercelli rimane nelle zone basse della classifica di Serie B con soli 30 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Foggia, a partire dal possesso palla favorevole con il 56% e supportato da un numero superiore di passaggi, 460 a 302, abbia sostanzialmente meritato il successo finale. I rossoneri sono stati migliori degli avversari pure per contrasti, 16 a 6, oltre che, in fase offensiva, per conclusioni: 14 a 11 i tiri totali, 6 a 4 quelli nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Pro Vercelli è stata la squadra più fallosa in virtù del 18 a 14 nei falli e l'arbitro Guccini della sezione di Albano Laziale ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Agazzi da un lato, Paghera, Germano e Vives dall'altro.

