Video/ Frosinone Venezia (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata)

Video Frosinone Venezia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 33^ giornata di Serie B. Maiello e Citro portano i canarini al successo.

30 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Allo Stadio Benito Stirpe il Frosinone ottiene un successo in rimonta battendo il Venezia per 2 a 1. Nel primo tempo l'autorete di Ariaudo sul lancio di Domizzi coglie di sorpresa i padroni di casa che perdono pure per infortunio Daniel Ciofani al 40', sostituito da Citro. Nel secondo tempo ci pensa Maiello, tramite un tiro a giro su un rimpallo favorevole, a rimettere le cose in parità al 53' ed è proprio il subentrato Citro, su suggerimento dello stesso Maiello, a chiudere definitivamente i discorsi in favore dei ciociari. Nel finale, i lagunari al 71' si vedono annullare il possibile nuovo pareggio con Zigoni, pescato in fuorigioco, ed i giallazzurri sono costretti a rimpiazzare anche Dionisi con Paganini per un altro infortunio. I 3 punti conquistati permettono al Frosinone di portarsi a quota 58 mentre il Venezia non si muove rimanendo fermo a 49 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come il Frosinone abbia meritato la vittoria, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 54% e supportato da un numero superiore di passaggi, 414 contro 382. Il Venezia la spunta per contrasti, 7 a 6, ma, in fase offensiva, sono i canarini a dominare a fronte del 27 a 10 nel computo delle conclusioni totali, 12 a 2 quelle nello specchio della porta e 4 quelle tentate dal solo Dionisi. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, 15 i falli commessi da ciascuna squadra e l'arbitro Serra della sezione di Torino ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Dionisi e Ciano da un lato, Domizzi dall'altro.

