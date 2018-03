Video/ Giana Erminio Pisa (2-4): highlights e gol della partita (Serie C 33^ giornata)

Video Giana Erminio Pisa (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita nella 33^ giornata della serie C. Trionfo della squadra toscana che vola alla terza posizione.

Video Giana Erminio Pisa (LaPresse)

Il Pisa del nuovo allenatore Petrone sbanca il città di Gorgonzola vincendo 2-4 a casa della Giana Erminio. Ospiti in vantaggio con Eusepi, replica sempre nel primo tempo Bruno. Nella ripresa i nerazzurri dilagano con Lisuzzo, Sabotic e trovando l’autorete di Bonalumi. Inutile il sigillo finale di Perico. I toscani restano terzi in classifica, salendo a quota 55. Si interrompe invece dopo tre gare l'imbattibilità dei lombardi, che restano a 41. Nel prossimo turno, sabato 7 aprile, i nerazzurri ospiteranno il Pro Piacenza. La Giana Erminio farà visita al fanalino di coda Prato.

SINTESI PRIMO TEMPO

Giana in campo con il 4-4-2. In porta Taliento, linea difensiva composta da Perico, Bonalumi, Montesano e Seck. A centrocampo da destra verso sinistra Chiarello, Marotta, Greselin e Iovine. In avanti Perna e Bruno. Modulo speculare scelto dal debuttante Petrone. Tra i pali Voltolini, in difesa Birindelli, Lisuzzo, Sabotic e Filippini. Fascia destra con Lisi, in mezzo al campo Gucher e Maltese, a sinistra Di Quinzio. In attacco Eusepi e Negro. Episodio dubbio a inizio gara. Timide proteste nerazzurre per un presunto tocco di mano in area di Marotta. Schirru lascia correre. Ci provano gli ospiti. Tiro cross velenoso di Di Quinzio, non ci arriva Lisi e la sfera sfila sul fondo. Anche i padroni di casa riescono a confezionare la prima chance di giornata. Da calcio di punizione ci prova Greselin. Nessun problema per Voltolini. Il risultato si sblocca al 17esimo. A passare in vantaggio è il Pisa. Splendida azione corale, avviata dall'apertura di Negro per Birindelli, cross calibrato e colpo di testa vincente di Eusepi in anticipo su Bonalumi. Settimo gol in campionato per il centravanti nerazzurro, miglior marcatore del Pisa. I padroni di casa provano a reagire ma non riescono a imporre il proprio gioco, messi in difficoltà dal pressing dei toscani. Tentativo dalla media distanza di Iovine, rintuzzato da Lisuzzo. Ci prova Chiarello alla mezzora. Tiro centrale, respinto con i pugni da Voltolini. Fa girare il pallone la Giana, ma è difficile trovare spazi per colpire. Molto corto il Pisa che aspetta l'avversario per poi ripartire. Al 41esimo i locali sfiorano il gol. Diagonale di Seck sul quale Chiarello non arriva per un soffio. Il gol del pari arriva al 43esimo con Bruno. Cross dalla destra di Iovine per l'incornata vincente del bomber che anticipa Lisuzzo e batte Voltolini per l'1-1. Rete che praticamente chiude il primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Al 48esimo la Giana va vicina al vantaggio con il solito Bruno. Voltolini gli nega la doppietta respingendo il suo destro al volo. Gran lavoro col fisico spalle alla porta di Bruno al 52esimo, che poi appoggia per Greselin, conclusione murata. Cross dalla sinistra di Seck per il colpo di testa di Perna, che non riesce a impattare bene. La formazione nerazzurra si riaffaccia dalle parti di Taliento, palla dentro di Negro per Birindelli chiuso al momento del tiro. Poco dopo la chance dell'1-2 capita sui piedi Eusepi. Gran palla in profondità di Sabotic per lo scatto del centravanti nerazzurro che rientra sul destro e calcia, Taliento devia sopra la traversa ma l'arbitro non è di questo avviso. Niente corner. Poco dopo Gucher centra il palo. Il legno dice di no al centrocampista austriaco già convinto di poter portare in vantaggio i suoi. Nessun problema perchè ci pensa capitan Lisuzzo. Al 59esimo, sugli sviluppi del calcio d'angolo svetta il capitano nerazzurro che insacca di testa grazie anche a una leggera deviazione. Al 65esimo ci prova Perna. Colpo di testa del numero 10 biancazzurro, di poco a lato. Primo giallo del match. Ammonito Montesano, che stende Lisi. Il Pisa intanto trova il gol dell'1-3. Sfrutta ancora i calci piazzati la formazione ospite. Spizzata di Eusepi per l'inserimento vincente sul secondo palo di Sabotic che di testa batte Taliento. Prima rete stagionale, dopo Lisuzzo, anche per lui. Primo cambio per la Giana. Esce Perna, entra Okyere Gullit. Doppia sostituzione per i toscani. Fuori Negro e Maltese, dentro Masucci e Izzillo. Primo giallo tra le fila nerazzurre. Ammonito Birindelli. Al 76esimo il Pisa chiude i conti: colpo di testa di Eusepi, deviato alle spalle di Taliento dallo sfortunato intervento di Bonalumi. Secondo cambio per Albè. Esce Chiarello, entra Capano. Terza sostituzione per Petrone. Esce Eusepi, entra Ferrante. La Giana prova a riaprire la gara. Colpo di testa di Okyere che non inquadra lo specchio. Petrone manda in campo De Vitis e Sainz Maza al posto di Lisi e Di Quinzio. Nel finale Perico accorcia le distanze con un tap-in a risolvere un'azione confusa. Risultato finale 2-4.

