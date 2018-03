Akragas-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Virtus Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Akragas-Virtus Francavilla, LaPresse

Akragas-Virtus Francavilla, diretta dal signor Acanfora di Castellammare di Stabia, sabato 31 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle partite che apriranno il programma della trentatreesima giornata di campionato di Serie C nel girone C. In settimana sono arrivati altri due punti di penalizzazione per l'Akragas, che è sceso dunque a dieci punti a causa di irregolarità amministrative e ritardi nel pagamento degli stipendi. Un ulteriore passo indietro che pesa davvero come una condanna anticipata alla retrocessione diretta, considerando che annulla anche il piccolo passo avanti compiuto dalla squadra con l'ultimo pareggio in campionato ottenuto sul campo del Cosenza.

La matematica ancora non condanna i siciliani che dovranno però rimontare clamorosamente anche solo per garantirsi la possibilità di disputare i play out. Dopo quattro pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali ottenuto sul campo del Catanzaro, proverà a cambiare marcia la Virtus Francavilla provando ad approfittare del momento difficilissimo degli avvarsari di turno. I pugliesi dal canto loro non vincono da ben unidici partite di campionato, ovvero dallo scorso 17 dicembre, ma tengono ancora a distanza la zona più calda della classifica, pur nella consapevolezza di dover tornare a vincere per raggiungere la definitiva tranquillità.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Akragas Virtus Francavilla non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elevesports.it.

PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS VIRTUS FRANCAVILLA

Si giocherà allo stadio De Simone di Siracusa, queste le probabili formazioni: Akragas in porta con Vono alle spalle di una difesa a tre con Scrugli, Danese e Mileto schierati dal primo minuto. Carrotta si muoverà sulla fascia destra e Pastore sulla fascia sinistra, con lo sloveno Zibert, Sanseverino e Navas impiegati come centrali di centrocampo. In attacco, spazio a Moreo al fianco di Dammacco. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi tra i pali e una difesa a tre composta da Prestia, Agostinone e Maccarone. A centrocampo si muoveranno per vie centrali Sicurella, Monaco e Folorunsho, mentre Pino avrà il compito di presidiare la fascia destra ed Albertini si muoverà invece sul lato opposto del campo. In attacco, confermato il tandem Viola-Partipilo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari scelti nel confronto tattico tra le due formazioni, che affronteranno la sfida schierate entrambe con il 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato pugliesi vincenti con un due a zero firmato dalle reti di Saraniti e Madonia, l'Akragas ha vinto invece il precedente casalingo della stagione scorsa. Due a uno per i siciliani il 18 settembre 2016, reti di Zanini e Gomez, gol della bandiera dei pugliesi firmato dal francese Nzola.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sulla partita non sono ancora state comunicate: la situazione dell'Akragas a livello societario e sportivo, considerando anche la nuova penalizzazione, è talmente difficile che le società di scommesse hanno preferito per ora non sbilanciarsi, considerando i pugliesi nettamente favoriti anche per motivazioni.

