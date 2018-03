Atalanta Udinese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta Udinese - LaPresse

Atalanta Udinese, diretta dall’arbitro Pairetto, si giocherà allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo oggi alle ore 15.00: siamo giunti alla trentesima giornata di Serie A, che si disputa interamente nel sabato di Pasqua. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini l’obiettivo è la vittoria, che avvicinerebbe l’Atalanta allo straordinario obiettivo della seconda qualificazione consecutiva in Europa League: i bergamaschi attualmente sono settimi con 44 punti, il traguardo è alla portata e in questo senso essere usciti dalle Coppe (a testa altissima) può aiutare, perché il campionato da qui al termine della stagione tornerà ad essere la priorità per la Dea, a differenza di questo si era comprensibilmente visto per diversi mesi.

L’Udinese invece deve provare ad invertire una pessima tendenza che parla di cinque sconfitte consecutive per i friulani: l’effetto benefico dell’arrivo in panchina di Massimo Oddo è svanito, i 33 punti finora raggranellati dovrebbero mettere l’Udinese al riparo da brutte sorprese per quanto riguarda la salvezza ma di certo questo è un momento difficilissimo e serve come il pane tornare a muovere la classifica, anche dal punto di vista psicologico. Certo, farlo in casa di un’Atalanta lanciata verso il sogno di una nuova Europa non sarà facile, ma Oddo non può permettersi di prolungare ancora la striscia di sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Udinese sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla televisione satellitare: l’appuntamento per il match di Bergamo sarà dunque soltanto sul canale Sky Calcio 5. Quanto alla diretta streaming video, ci sarà a disposizione la possibilità garantita agli abbonati Sky naturalmente dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA UDINESE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Atalanta Udinese. Gian Piero Gasperini dovrebbe proporre il 3-4-1-2: in difesa Toloi, Palomino e Masiello davanti a Berisha, in considerazione del mal di schiena che continua ad affliggere Caldara, pur convocato. Spinazzola invece è assente e di conseguenza il posto di esterno sinistro potrebbe andare a Gosens, possibile ballottaggio anche a destra fra il favorito Hateboer e Castagne mentre non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia in mediana formata da De Roon e Freuler. In attacco peserà l'assenza di Ilicic che impone Cristante come trequartista dietro al Papu Gomez e uno fra Cornelius e Petagna come punta centrale. L’Udinese invece deve fare i conti con la squalifica di Barak e l’infortunio di Fofana: Massimo Oddo dunque si orienta verso il 3-5-1-1 con Bizzarri in porta, protetto da Danilo, Samir e uno fra Nuytinck e Larsen; nel folto centrocampo a cinque, ecco Widmer a destra, Adnan a sinistra, mentre nel cuore della mediana dovrebbe agire Behrami affiancato da Balic e uno fra Jankto e Hallfredsson. Infine l’attacco, con De Paul trequartista e il ballottaggio Maxi Lopez-Perica come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

In Atalanta Udinese non sembrano esserci dubbi circa il pronostico: le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai indicano come nettamente favoriti i padroni di casa. Infatti il segno 1 per la vittoria dell’Atalanta a Bergamo pagherebbe 1,45 volte la posta in palio; il pareggio (naturalmente segno X) è quotato invece a 4,25. Si sale infine e decisamente di tanto in caso di un colpaccio esterno dell’Udinese, ritenuto improbabile: la quota per il segno 2 è infatti di 7,75.

