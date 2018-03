Bisceglie-Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Andria, LaPresse

Bisceglie-Andria, diretta dal signor Maggioni di Lecco, sabato 31 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata di campionato di Serie C nel girone C. Ancora una vittoria fondamentale per l'Andria nell'ultimo turno di campionato, con i biancazzurri che battendo in rimonta la Sicula Leonzio hanno conquistato sette punti nelle ultime tre sfide disputate, compiendo un decisivo passo in avanti verso la salvezza. Con l'Akragas sempre più staccato in classifica dopo la penalizzazione subita, l'Andria potrebbe anche evitare i play out e salvarsi direttamente al quartultimo posto.

In ogni caso, la Reggina quintultima è lontana due lunghezze, e la situazione dunque è apertissima grazie agli ultimi risultati positivi. Dall'altra parte, il Bisceglie è reduce da una sconfitta sul campo del Matera che ha portato i nerazzurri a ritrovarsi staccati di due punti dalla zona play off, pur mantenendo sei lunghezze sull'Andria quartultima. Perdendo però questo scontro diretto, il Bisceglie rischia di vedersi risucchiato in una zona della classifica che pareva aver allontanato definitivamente.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Bisceglie Andria non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elevesports.it.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE ANDRIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie. I padroni di casa nerazzurri schiereranno Crispino tra i pali e una difesa a tre composta dal bosniaco Markic, da Petta e da Delvino. D'Ursi sarà l'esterno di fascia destra mentre il francese Giron si muoverà sul lato mancino del campo. Nella zona centrale della mediana, spazio a Risolo, Montinaro e al ceko Vrdoljak, con il connazionale di quest'ultimo, Jovanovic, che farà coppia sul fronte offensivo col brasiliano Dentello Azzi. Risponderà l'Andria con Maurantonio tra i pali e Celli, Abruzzese e Tiritiello titolari nella difesa a tre. Di Cosmo si muoverà sulla corsia laterale di destra e Lancini sulla corsia laterale di sinistra, mentre Longo, Quinto e Piccinni saranno i centrali di centrocampo. In attacco, spazio al tandem Lattanzi-Croce.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Stessa scelta di modulo nello scontro tattico tra le due formazioni, 3-5-2 sia per il Bisceglie sia per l'Andria. Nel match d'andata di questo campionato allo stadio Degli Ulivi di Andria pareggio senza reti tra le due formazioni, l'ultimo precedente a Bisceglie è stato disputato il 21 dicembre 2014 ed è stato vinto dall'Andria con il punteggio di tre a due.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sulla partita vedono i padroni di casa favoriti dai bookmaker, con quota per la vittoria interna fissata a 2.20 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 3.00 l'investimento sull'eventuale pareggio e Bet365 offre a 3.50 la quota per il successo in trasferta dei biancazzurri. Per Unibet, quote sui gol realizzati fissate a 2.30 e 1.54 rispettivamente per l'over 2.5 e l'under 2.5.

