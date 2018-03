Bologna Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Roma streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, lunch match della 30^ giornata di Serie A al Dall’Ara

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bologna Roma (LaPresse) - repertorio

Bologna Roma, diretta dall’arbitro Irrati, si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara oggi alle ore 12.30 per aprire il programma della trentesima giornata di Serie A, che come da tradizione si disputa interamente nel sabato di Pasqua. Il Bologna di Roberto Donadoni ha praticamente ipotecato la salvezza avendo 34 punti in classifica: l’obiettivo adesso sarà chiudere nel migliore dei modi questo campionato da metà classifica, di certo i felsinei vorranno ben figurare davanti al proprio pubblico in questa sfida di grande fascino e tradizione, fra due formazioni che hanno fatto la storia del calcio italiano, quindi le motivazioni non dovrebbero comunque mancare.

BOLOGNA ROMA, DIRETTA LIVE

La Roma però sta correndo per raggiungere come minimo il quarto posto, fondamentale per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League. I giallorossi sono terzi con 59 punti, il traguardo è certamente ampiamente alla portata ma dal momento che la concorrenza è folta sarà bene non abbassare la tensione. Ad esempio, in questo momento il rischio potrebbe essere quello di avere la testa già rivolta alla difficilissima ma affascinante doppia sfida contro il Barcellona: ipotesi che va scongiurata almeno fino a oggi pomeriggio, fare tre punti a Bologna sarebbe fondamentale per la stagione della Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Roma sarà trasmessa in diretta tv sia sulla televisione satellitare sia sul digitale terrestre: nel primo caso dovrete sintonizzarvi sui canali Sky Supercalcio oppure Sky Calcio 1, nel secondo potrete invece affidarvi a Mediaset Premium Sport oppure a Mediaset Premium Sport HD. Quanto alla diretta streaming video, ci saranno a disposizione le due possibilità garantite ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

Vediamo adesso qualche notizia sulle probabili formazioni di Bologna Roma. Squalificato Mirante è infortunato Da Costa, fra i pali dei felsinei ci sarà il terzo portiere Santurro; per il resto, Roberto Donadoni dovrebbe affidarsi ad un modulo 3-5-1-1 con Helander, Gonzalez e De Maio a formare la retroguardia a tre; a centrocampo ci attendiamo il terzetto con Pulgar, Dzemaili e uno fra Poli e Donsah; altro ballottaggio sarà fra Di Francesco, Mbaye e Torosidis come esterno destro, mentre sulla fascia sinistra ci sarà Masina. Infine l’attacco, dove ci sarà Verdi in appoggio alla prima punta, che sarà probabilmente Palacio, ma con l’ex Destro valida alternativa. La Roma è tornata quasi al completo ed Eusebio Di Francesco dovrebbe proporre il 4-2-3-1: Alisson in porta, Florenzi terzino destro, i centrali Manolas e Fazio e sulla corsia mancina Kolarov comporranno la retroguardia giallorossa. In mediana De Rossi e Strootman, anche considerata l'assenza di Pellegrini, Nainggolan certamente trequartista centrale così come Dzeko centravanti, ci sono invece diversi dubbi sugli esterni, con Perotti ed El Shaarawy favoriti ma anche Gerson e Schick in corsa per due sole maglie a disposizione.

QUOTE E PRONOSTICO

In Bologna Roma il pronostico pende dalla parte dei giallorossi di Eusebio Di Francesco, come dimostrano le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Infatti il segno 1 per la vittoria del Bologna al Dall’Ara pagherebbe ben 5,00 volte la posta in palio; il pareggio (naturalmente segno X) è quotato invece a 3,80. Si scende invece di parecchio in caso di un colpaccio esterno della Roma: la quota per il segno 2 è infatti di 1,70.

