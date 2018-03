Cagliari Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cagliari Torino (Foto LaPresse)

Cagliari Torino, diretta dall’arbitro La Penna, si giocherà oggi alle ore 15.00 alla Sardegna Arena per la trentesima giornata di Serie A, che come da tradizione va in scena interamente nel sabato di Pasqua. Il Cagliari di Diego Lopez si ritrova forse un po’ a sorpresa coinvolto nella bagarre per non retrocedere, a causa dell’accelerazione delle squadre che in classifica seguono i sardi: 29 punti non danno garanzie ai rossoblù, che avrebbero grande bisogno di una vittoria per rimettere un buon margine di sicurezza fra loro e il terzultimo posto, anche perché psicologicamente non è mai facile la situazione della squadra che pensa di essere tranquilla e si ritrova poi coinvolta nella bagarre salvezza.

Il Torino con 36 punti non avrà di certo problemi a salvarsi e d’altro canto non può più sognare l’Europa, che ad inizio stagione i granata avevano provato a fissare come obiettivo. Si prospetta dunque un finale di campionato piuttosto tranquillo per la squadra di Walter Mazzarri, il cui compito principale sarà dunque quello di motivare la squadra, perché una maglia gloriosa come quella del Torino va sempre onorata, anche quando onestamente non ci sono più obiettivi concreti da raggiungere in una stagione vissuta all’insegna della mediocrità di metà classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla televisione satellitare: l’appuntamento per il match di Cagliari sarà dunque soltanto sul canale Sky Calcio 4. Quanto alla diretta streaming video, ci sarà a disposizione la possibilità garantita agli abbonati Sky naturalmente dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI TORINO

Possiamo adesso fare una panoramica sulle probabili formazioni di Cagliari Torino. Indisponibili Cigarini e Joao Pedro, mister Diego Lopez dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Cragno in porta protetto da una retroguardia a tre composta da uno fra Romagna, Andreolli e Pisacane oltre a Castan e Ceppitelli. Nel folto centrocampo a cinque ecco Faragò a destra, Barella, Padoin e Ionita nel cuore della mediana e Miangue oppure Lykogiannis a sinistra, mentre per quanto riguarda la coppia d’attacco ci potrebbe essere Han (favorito su Sau e Farias) al fianco del centravanti Pavoletti. Ne Torino qualche problema in difesa, Walter Mazzarri dovrebbe schierare il 4-3-3 con De Silvestri, N’Koulou, Burdisso oppure Moretti ed Ansaldi davanti all’estremo difensore Sirigu. A centrocampo ci attendiamo il terzetto con Obi oppure Acquah, Rincon e Baselli; in attacco le certezze sono Iago Falque e Belotti, mentre per sostituire lo squalificato Niang c’è Berenguer favorito su Ljajic ed Edera.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico di Cagliari Torino si annuncia equilibrato, con un piccolo vantaggio per gli ospiti secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che dà dunque buona fiducia ai granata. Infatti il segno 1 per la vittoria del Cagliari pagherebbe 3,00 volte la posta in palio; il pareggio (naturalmente segno X) è quotato invece a 3,35 ed è l’ipotesi considerata meno probabile. Si scende infine in caso di un colpaccio esterno del Torino, ritenuto decisamente possibile: la quota per il segno 2 è infatti di 2,40.

