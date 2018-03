Catanzaro-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Ceravolo sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Catania, LaPresse

Catanzaro-Catania, diretta dal signor Camplone di Pescara, sabato 31 marzo 2017 alle ore 16.45, sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata di campionato di Serie C nel girone C. La goleada inflitta all'Akragas ha riportato il Catania in quota, considerando la contemporanea sconfitta del Lecce. Quattro i punti di svantaggio degli etnei che rispetto ai salentini hanno disputato però una partita in meno, e potrebbero dunque ritrovarsi a un passo dalla prima piazza (col Trapani nella stessa situazione e la lotta dunque divenuta ufficialmente a tre).

Dall'altra parte il Catanzaro nell'ultima sfida disputata in campionato ha ottenuto ossigeno indispensabile dalla vittoria conquistata in trasferta sul campo del Monopoli. Cinque punti di distanza dal quartultimo posto occupato dall'Andria, e la situazione in chiave salvezza potrebbe essere ancora più rosea se, come probabile, l'Akragas non dovesse farcela a raggiungere i play off. Il Catania però non può permettersi di perdere il passo da primato proprio ora che è riuscito a rientrare in un discorso promozione che sino a poche settimane fa pareva definitivamente chiuso.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Catanzaro Catania non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elevesports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CATANIA

Allo stadio Ceravolo di Catanzaro si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa calabresi schierati con Nordi in porta, Sepe sull'out difensivo di destra e Sabato sull'out difensivo di sinistra, mentre Gambaretti e Di Nunzio saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Zanini assieme ai due romeni Onescu e Marin, mentre Maita si muoverà da trequartista alle spalle dei titolari nel tandem offensivo, Letizia e l'argentino Corado. Risponderà il Catania con Pisseri in porta, Blondett impiegato in posizione di terzino destro e Marchese impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre il croato Bogdan e Aya saranno i due centrali di difesa. Biagiani, Mazzarani e Lodi saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, nel tridente offensivo spazio al gambiano Manneh, a Curiale e allo sloveno Barisic.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente il Catanzaro sceglierà uno schieramento con trequartista, con un 4-3-1-2 al quale risponderà il 4-3-3 del Catania. Enei vincenti di misura nel match d'andata di questo campionato, uno a zero con gol decisivo firmato da Caccetta. I calabresi hanno vinto invece l'ultimo precedente interno, due a uno il 2 aprile 2017 con gol di Saraò e Giovino e rete rossoazzurra di Mazzarani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sulla partita vedono gli ospiti favoriti dai bookmaker, con quota per la vittoria esterna fissata a 1.91 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 3.20 l'investimento sull'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 4.00 quanto scommesso sul successo in trasferta dei calabresi. Per Unibet, quote sui gol realizzati fissate a 2.20 e 1.58 rispettivamente per l'over 2.5 e l'under 2.5.

