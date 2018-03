Chievo Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Sampdoria streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicato posticipo della 30^ giornata di Serie A al Bentegodi

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chievo Sampdoria (Foto LaPresse)

Chievo Sampdoria, diretta dall’arbitro Orsato, si giocherà oggi alle ore 18.00 e sarà dunque uno dei posticipi della trentesima giornata di Serie A, interamente in campo nel sabato di Pasqua. Allo stadio Marcantonio Bentegodi si affrontano due squadre in difficoltà, sia pure con le debite differenze. Il Chievo sta andando male ormai da quattro mesi: dopo un inizio di stagione che sembrava far pensare alla ormai solita tranquilla salvezza anticipata, la squadra di Rolando Maran ha bruscamente frenato e con appena 25 punti adesso la posizione in classifica è critica. La società ha sempre confermato la fiducia all’allenatore, ma da adesso in poi bisogna cambiare passo per evitare la retrocessione.

La Sampdoria di punti ne ha 44 e globalmente è una delle migliori realtà di questo campionato, tuttavia la frenata nelle ultime giornate è stata netta e adesso il traguardo dell’Europa League appare più complicato da raggiungere: in vista c’è il recupero contro l’Atalanta che potrebbe essere una sorta di spareggio, ma per Marco Giampaolo sarà fondamentale ritrovare fiducia già oggi, dopo i nove gol incassati dai blucerchiati nelle ultime due uscite prima della sosta, cioè le due sconfitte per 4-1 a Crotone e lo 0-5 casalingo contro l’Inter. C’è ancora la Sampdoria che a lungo ha impressionato tutta Italia? Questa è la domanda a cui devono rispondere i blucerchiati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sulla televisione satellitare: l’appuntamento per il match del Bentegodi sarà dunque soltanto sul canale Sky Calcio 2. Quanto alla diretta streaming video, ci sarà a disposizione la possibilità garantita agli abbonati Sky naturalmente dall’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SAMPDORIA

Analizziamo adesso quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Chievo Sampdoria. Non ci sono particolari problemi per Rolando Maran, che dovrebbe proporre il 4-3-1-2: in porta Sorrentino; in difesa linea a quattro con Cacciatore terzino destro, Tomovic oppure Dainelli e Bani centrali, Jaroszynski oppure Gobbi a sinistra; a centrocampo appare tutto più chiaro, con il terzetto formato da Castro, Radovanovic ed Hetemaj che sembra certo. I dubbi tornano in attacco, dove oltre ad Inglese dovrebbero esserci Birsa come trequartista e Stepinski, ma sperano in un posto pure Giaccherini, Meggiorini e Pellissier. Per quanto riguarda la Sampdoria, Marco Giampaolo dovrebbe varare il 4-3-1-2, ma pure per il mister blucerchiato ci sono diversi dubbi: in difesa appaiono certi Viviano e la coppia centrale Silvestre-Ferrari, ma ci sarà un doppio ballottaggio sulle fasce, tra Bereszynski e Sala oppure Regini sulla destra e tra Murru e Strinic a sinistra. Anche qui il centrocampo dovrebbe essere definito, con Linetty, Torreira e Praet, mentre a centrocampo ci attendiamo Ramirez alle spalle di Quagliarella e Zapata, anche se Caprari potrebbe insidiare sia Ramirez sia Quagliarella.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico di Chievo Sampdoria si annuncia equilibrato, ma con un piccolo vantaggio per i padroni di casa secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che dà dunque buona fiducia ai gialloblù. Infatti il segno 1 per la vittoria del Chievo pagherebbe 2,30 volte la posta in palio; il pareggio (naturalmente segno X) è quotato invece a 3,30 ed è l’ipotesi considerata meno probabile, sia pure con differenze minime. Infine ecco il colpaccio esterno della Sampdoria, ritenuto comunque più che possibile: la quota per il segno 2 è infatti di 3,20.

