Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile in vetta, ma Icardi… (30^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A: alla vigilia della 30^ giornata, il capocannoniere del massimo campionato rimane Ciro Immobile. Alle sue spalle però si fa vicino Icardi.

31 marzo 2018 Michela Colombo

Mauro Icardi, Inter - LaPresse

Dopo una lunga sosta per le nazionali ecco che il campionato della Serie A torna protagonista con la sua 30^ giornata: occhi puntati quindi anche sulla classifica dei marcatori, visto che ormai la consegna dell’ambita Scarpa d’oro si fa sempre più vicina. L’occasione poi è particolarmente propizia: oggi sabato 31 marzo si disputeranno tuti i match previsti in questo turno del primo campionato italiano e big match non mancheranno. Dal match tra Lazio-Benevento, il duello Bologna-Roma e l’incontro tra Juventus e Milan, tra i più attesi questa seta, possiamo ben dire che non mancheranno le occasioni di gol per i principali protagonisti di questa speciale classifica. Tornado alla graduatoria dei migliori marcatori vediamo bene che anche oggi il re rimane Ciro Immobile. Il bomber della Lazio e gioiello di Mister Inzaghi è ancora il capocannoniere della Serie A con ben 24 gol e 8 assist vincenti serviti ai compagni a bilancio, ma alle sue spalle la battaglia a suon di gol infuria. Molto giocatori si son fatti vicini e questo turno ante Pasqua potrebbe risultare davvero decisivo per stabilire i piazzamenti in alto.

DIETRO A IMMOBILE

Proprio ad appena due reti di distacco da Immobile, nella classifica dei marcatori di Serie A spicca il nome di Mauro Icardi: il nerazzurro infatti è salito in solitaria alla seconda piazza della graduatoria con ben 22 gol a bilancio. Terzo gradino del podio però ben lungo: sono infatti ben tre i giocatori fermi in tale piazzamento e a quota 17 reti a testa ovvero Dybala (Juventus), Mertens (Napoli), e Quagliarella ( Sampdoria). Proseguendo nella classifica vediamo che rimane fermo a quota 15 reti solo il bianconero Gonzalo Higuain: alle spalle del Pipita vi è poi il giallorosso Edin Dzeko, con 13 gol e 3 assist vincenti serviti ai compagni. Chiudono la top ten della classifica dei marcatori della Serie A anche Ilicic con 10 gol, oltre che Iago Falque (Torino), Inglese (Chievo), Milikovic Savic (Lazio) e Zapata (Sampdoria) questi fermi a quota 9 reti a testa alla vigilia della 30^ giornata della Serie A.

CLASSIFICA DEI MARCATORI

24 gol: Ciro Immobile (Lazio)

22 gol: Mauro Icardi (Inter)

17 gol: Paulo Dybala (Juventus), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Dries Mertens (Napoli)

15 gol: Gonzalo Higuain (Juventus)

13 gol: Edin Dzeko (Roma)

10 gol: Josip Ilicic (Atalanta)

9 gol: Iago Falque (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Duvan Zapata (Sampdoria), Roberto Inglese (Chievo)

8 gol: Mirco Antenucci (Spal), José Callejon (Napoli), Bryan Cristante (Atalanta), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Iva Perisic (Inter)

