Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 30^ giornata: chi schierare?

Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 30^ giornata. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Consigli Fantacalcio Serie A

Tutto è pronto per l’inizio di un nuovo turno del campionato di calcio: oggi la Serie A ci proporrà la sua 30^ giornata. La particolarità è che tutte le partite saranno giocate nello stesso giorno, come da consolidata tradizione nel sabato di Pasqua. Una vera abbuffata, con dieci sfide in programma dall’ora di pranzo fino alla prima serata: ovviamente, non potevano mancare i consigli per il Fantacalcio della nostra redazione. Eccovi dunque le nostre dritte per scoprire quali sono i calciatori che potrebbe essere meglio schierare in questa giornata che sta per iniziare. Cominciamo proprio dal lunch match Bologna Roma: Alisson sta vivendo una stagione straordinaria, per chi lo ha in squadra è una garanzia anche se di fronte avrà la qualità di Verdi. Nel Bologna segnaliamo anche Dzemaili, per la Roma invece è doveroso citare il bomber Dzeko.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 30^ GIORNATA: LE PARTITE DEL POMERIGGIO

Ben sei partite saranno alle ore 15.00. In Atalanta Udinese la prima citazione è d’obbligo per Ilicic, reduce da una tripletta nella scorsa giornata, ma naturalmente anche per Cristante, centrocampista che segna più di molto attaccanti. L’Udinese sta vivendo invece un periodo difficile, ma la qualità di De Paul può sempre regalare emozioni e bonus. Passando a Cagliari Torino, fra i padroni di casa dobbiamo nominare il talento emergente Barella, tra l’altro autore già di ben 5 gol, e naturalmente il bomber Pavoletti, punto di riferimento di tutta la manovra offensiva; per il Torino spiccano Iago Falque e Belotti, coppia che può essere devastante anche se in questa stagione troppi problemi hanno frenato le punte di diamante della rosa granata. In Fiorentina Crotone spiccano fra i viola il centrocampista Veretout che è garanzia di rendimento e naturalmente Chiesa, che è già simbolo e speranza di tutti i tifosi gigliati; compito non facile per i calabresi, che potrebbero però fare affidamento su giocatori con importanti qualità, quali ad esempio Benali e Ricci. Genoa Spal sarà sfida delicata: difficile che ne venga fuori una partita ricca di gol, si potrebbe puntare sulle difese a partire da due portieri che sono sicuramente fra i migliori in circolazione in Italia, Perin e Meret. Inter Verona è sfida sulla carta molto squilibrata: fra i nerazzurri si può puntare su garanzie come Skriniar e Icardi, sulla possibile rinascita di Perisic e su Cancelo che ormai è diventato titolare fisso; l’Hellas potrebbe provare a dare fastidio grazie a Verde. Discorso simile per Lazio Benevento: fra i favoritissimi biancocelesti possiamo citare Lucas Leiva, ultimamente molto caldo anche in zona gol, oltre a Milinkovic Savic e Immobile, mentre per i campani ecco Brignola, in gol in settimana con l’Under 19.

I POSTICIPI

Alle ore 18.00 due sfide, cominciamo con Chievo Sampdoria. Due squadre in difficoltà, potrebbe uscirne una partita da ‘prima non prenderle’, quindi occhio a Sorrentino e Viviano, anche se Inglese e Zapata saranno punto di riferimento delle due manovre offensive e proveranno a lasciare il segno. In Sassuolo Napoli attenti a Politano, che vorrà mettersi in mostra contro la società che a gennaio lo ha corteggiato a lungo, ma è chiaro che saranno favoriti gli uomini di Maurizio Sarri e citiamo dunque - uno per reparto - Koulibaly, Allan e Insigne, rinfrancato dal gol a Wembley con la Nazionale. Infine, il grande posticipo serale Juventus Milan: fra i bianconeri citiamo Benatia e Pjanic, che poi saranno squalificati in Champions League, oltre a Dybala che dovrà provare a convincere il c.t. Sampaoli a portarlo ai Mondiali; fra i rossoneri il grande ritorno allo Stadium farà bene o male a Bonucci? Per andare sul sicuro, ecco Suso e Cutrone, senza ombra di dubbio il giocatore del momento - non solo in casa Milan.

