Fano-Albinoleffe/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fano-Albinoleffe: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Fano-Albinoleffe, LaPresse

Fano-Albinoleffe, diretta dal signor Tursi di Valdarno, sabato 31 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma del sabato di Pasqua per quanto riguarda la trentatreesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. Quattro risultati utili consecutivi in campionato per il Fano, l'ultimo dei quali un pari sul campo del Santarcangelo. I marchigiani restano ultimi nel girone B di Serie C, ma a soli tre punti dal Gubbio quartultimo in una classifica cortissima.

La salvezza diretta, con il livello di continuità di risultati recentemente raggiunto, è ancora a portata di mano, così come sono a portata di mano i play off per un Albinoleffe che una settimana fa ha ottenuto una vittoria casalinga molto importante contro la Fermana. Tre punti che hanno rilanciato le ambizioni della formazione seriana in chiave play off e che soprattutto hanno definitivamente allontanato la preoccupazione di venir risucchiati nella zona calda della classifica. Prospettiva impensabile solo alla fine del girone d'andata, ma il recente calo dell'Albinoleffe l'aveva fatto diventare un pericolo da non sottovalutare.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Fano Albinoleffe non sarà visibile sui canali televisivi free o pay in diretta tv, ma ci sarà comunque la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul portale, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FANO ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa marchigiani schiereranno il portiere senegalese Ngagne alle spalle dell'uruguaiano Sosa, di Gattari e di Magli, titolari nella difesa a tre. Pellegrini sarà l'esterno laterale di fascia destra e Fautario l'esterno laterale di fascia sinistra, con il ghanese Eklu Shaka, Lazzari e Schiavini centrali di centrocampo. In attacco, spazio al tandem Fioretti-Germinale. Risponderà l'Albinoleffe con Coser a difesa della porta, mentre Zaffagnini, Scrosta e Gavazzi saranno schierati dal primo minuto nella difesa a tre. Zona centrale di centrocampo presidiata da Agnello, Di Ceglie e Sbaffo, mentre il romeno Gusu coprirà la fascia destra e Gonzi sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio a Montella affiancato a Gelli, quest'ultimo match winner nella sfida casalinga contro la Fermana della settimana scorsa.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente con moduli speculari, con il 3-5-2 che sarà la scelta sia del Fano, sia dell'Albinoleffe. I seriani hanno vinto il match d'andata di questo campionato allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, due a zero con le reti di Colombi e Mondonico, una per tempo. Albinoleffe vincente anche nell'ultimo precedente a Fano datato 22 gennaio 2017, due a zero con i gol, realizzati entrambi nella ripresa, di Giorgione e di Montella su rigore.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse vedono la partita in grande equilibrio, con quota per la vittoria interna fissata a 2.75 da William Hill, mentre Bet365 offre a 3.00 la quota per l'eventuale pareggio e Eurobet propone a 2.70 la quota per il successo in trasferta dei seriani. Per Betclic, quote fissate a 2.25 e 1.57 per l'over 2.5 e l'under 2.5, sui gol realizzati durante la partita.

