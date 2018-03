Feralpisalò-Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Feralpisalò-Bassano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Feralpisalò-Bassano, LaPresse

Feralpisalò-Bassano, diretta dal signor Zingarelli di Siena, sabato 31 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma del sabato di Pasqua per quanto riguarda la trentatreesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. Sarà scontro nel pieno della zona play off tra Feralpisalò e Bassano, con i padroni di casa al momento in ritardo di una lunghezza rispetto ai vicentini, che hanno disputato però una partita in più finora rispetto agli avversari di turno. Ai vicentini sta mancando la continuità per piazzarsi in testa al treno delle inseguitrici del Padova capolista, comunque considerevolmente lontano.

Due sconfitte consecutive in casa contro Padova e Mestre, intermezzate da una vittoria sul campo del Renate, lasciano comunque i vicentini nel pieno della zona play off, ma ora dovranno guardarsi dagli assalti di una Feralpisalò che continua a salire col suo passo, usando una metafora ciclistica. Lombardi reduci da due pareggi contro Padova e Fermana in trasferta, e capaci di portare avanti un cammino con qualche pareggio in più, ma sicuramente con meno passi falsi rispetto a quelli dei bassanesi, capaci di grandi slanci e vittorie e di cadute altrettanto repentine in questa stagione.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Feralpi Salò Bassano non sarà visibile sui canali televisivi free o pay in diretta tv, ma ci sarà comunque la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul portale, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPI SALO' BASSANO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Turina di Salò. I padroni di casa lombardi schiereranno una difesa a tre con Ranellucci, Legati e Marchi titolari davanti all'estremo difensore Caglioni. Vitofrancesco coprirà la corsia laterale di destra e Parodi sarà invece impiegato come esterno laterale mancino, mentre il brasiliano Emerson, Dettori e Raffaello si muoveranno per vie centrali a centrocampo. In attacco, l'ecuadoregno Ponce e Guerra formeranno la coppia offensiva titolare. Risponderà il Bassano con Grandi a difesa della porta, Bonetto schierato in posizione di terzino destro e Stevanin schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno Pasini e Barison. A centrocampo spazio a Bianchi, Salvi e Zonta, mentre sul fronte offensivo Minesso agirà come trequartista, alle spalle del senegalese Diop e Fabbro, titolari nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, al 3-5-2 della Feralpisalò sarà opposto il 4-3-1-2 del Bassano. La sfida d'andata di questo campionato disputata presso lo stadio Mercante di Bassano ha fatto registrare una vittoria esterna della Feralpisalò con il punteggio di due a uno, con le reti di Ferretti e Staiti nella ripresa che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio siglato da Laurenti per i vicentini. Feralpi vincente anche nell'ultimo precedente casalingo datato 9 aprile 2017, tre a zero con le reti di Tassi, Guerra e Bracaletti. La Feralpisalò ha vinto le ultime quattro sfide di campionato disputate contro il Bassano, ultima vittoria dei vicentini a Salò datata 13 settembre 2015 con il punteggio di due a uno.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse vedono la partita in grande equilibrio, con quota per la vittoria interna fissata a 2.60 da William Hill, mentre Eurobet offre a 2.90 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 3.29 la quota per il successo in trasferta dei vicentini. Per Unibet, quote fissate a 2.25 e 1.57 per l'over 2.5 e l'under 2.5, sui gol realizzati durante la partita.

