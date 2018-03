Fiorentina Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Crotone streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Franchi nella 30^ giornata di Serie A, oggi 31 marzo

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fiorentina Crotone - LaPresse (repertorio)

Fiorentina Crotone, diretta dall’arbitro Valeri, si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze oggi alle ore 15.00: la trentesima giornata di Serie A si disputa interamente nel sabato di Pasqua, come da tradizione in occasione della Settimana Santa. Per la Fiorentina questa è una stagione difficile, ancora di più dal 4 marzo, giorno della morte improvvisa del capitano Davide Astori: i suoi compagni però lo stanno onorando alla grande, infatti la squadra di Stefano Pioli ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive che ha portato la Fiorentina a quota 41 punti in classifica, dunque perfettamente in corsa per la zona Europa League. Questo sarà l’obiettivo per il finale di stagione viola, con una motivazione in più per riportare il sorriso a Firenze.

Il Crotone però non sarà avversario facile, dal momento che i calabresi di Walter Zenga hanno estremo bisogno di punti nella corsa salvezza, che quest’anno è una durissima bagarre che sta coinvolgendo molte squadre: ogni punto può essere prezioso, a maggior ragione se conquistato in una trasferta difficile come quella di Firenze. Ad oggi il Crotone è terzultimo con 24 punti e dunque sarebbe retrocesso, ma la corsa è ancora lunga: esattamente un anno fa la situazione dei calabresi era molto peggiore, eppure alla fine riuscirono a salvarsi. Stavolta le basi per ripetersi sono pure migliori, anche se completare l’opera non sarà certamente facile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Crotone sarà trasmessa in diretta tv sia sulla televisione satellitare sia sul digitale terrestre: nel primo caso dovrete sintonizzarvi sul canale Sky Calcio 3, nel secondo potrete invece affidarvi a Mediaset Premium Calcio 2. Quanto alla diretta streaming video, ci saranno a disposizione le due possibilità garantite ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CROTONE

Parliamo adesso delle probabili formazioni di Fiorentina Crotone. Per i viola c’è da tenere conto della doppia squalifica di Biraghi e Benassi; Stefano Pioli dovrebbe puntare sul modulo 4-3-3 con Sportiello in porta, protetto dalla coppia centrale Pezzella-Vitor Hugo, mentre Milenkovic sarà il terzino destro e sulla fascia sinistra si preannuncia un ballottaggio fra Olivera e Laurini. A centrocampo pesa pure l'assenza di Badelj e quindi l'unico superstite dei soliti titolari è Veretout, per le maglie 'liberate' da Benassi e dallo stesso Badelj si candidano Dabo e Cristoforo; infine l’attacco, con le certezze Chiesa e Simeone e il ballottaggio a tre fra Saponara, Gil Dias e Thereau per il ruolo di ala sinistra. Nel Crotone ci sono diversi giocatori infortunati o per lo meno acciaccati: di ciò dovrà tenere conto Walter Zenga, che sembra indirizzarsi verso un 4-3-3 con Cordaz in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Faraoni terzino destro, Ceccherini e Capuano centrali, Martella sulla corsia mancina. A centrocampo invece ci attendiamo un terzetto con Benali, Barberis e Mandragora, infine non sembrano esserci dubbi sul tridente d’attacco che dovrebbe vedere in campo Ricci, Trotta e Stoian.

QUOTE E PRONOSTICO

In Fiorentina Crotone le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai indicano nettamente favoriti i padroni di casa, con un pronostico che di conseguenza pende nettamente dalla parte dei viola. Infatti il segno 1 per la vittoria della Fiorentina pagherebbe 1,47 volte la posta in palio; il pareggio (naturalmente segno X) è quotato invece a 4,25. Si sale in caso di colpaccio esterno del Crotone, impresa non facile: la quota per il segno 2 è infatti di 6,50.

