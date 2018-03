Genoa Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Spal streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Punti pesanti in palio a Marassi nella 30^ giornata di Serie A

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Spal (LaPresse)

Genoa Spal, diretta dall’arbitro Giacomelli, si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Marassi oggi alle ore 15.00 per la trentesima giornata di Serie A, che si disputa interamente nel sabato di Pasqua. Il Genoa ha dato una svolta alla propria stagione da quando in panchina è arrivato Davide Ballardini: la salvezza è ormai vicinissima, anche se nelle ultime giornate c’è stato un rallentamento che impone al Grifone di non abbassare la tensione per evitare di complicarsi la vita. Finora per i rossoblù sono arrivate soddisfazioni soprattutto in trasferta, di conseguenza fare bene anche davanti al sempre caldo pubblico amico può essere adesso una motivazione in più, per regalare a Marassi una Pasqua serena, anche perché il match con la Spal può essere l’occasione per mettere un’ipoteca di fatto definitiva sulla salvezza.

I ferraresi dal canto loro sono reduci da una striscia positiva che ha portato otto punti nelle ultime quattro giornate, con due vittorie e altrettanti pareggi - di cui l’ultimo con la Juventus, risultato che ha dato morale e prestigio oltre al punto in classifica. La Spal dunque sta bene, forse avrebbe fatto a meno della sosta e vuole proseguire su questa strada per raggiungere la salvezza. Una vittoria a Genova sarebbe un colpaccio che avrebbe pure l’effetto di coinvolgere di nuovo nella bagarre una squadra che al momento ne sembra fuori: l’obiettivo è chiaro per gli uomini di Leonardo Semplici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Spal sarà trasmessa in diretta tv sia sulla televisione satellitare sia sul digitale terrestre: nel primo caso dovrete sintonizzarvi sul canale Sky Calcio 6, nel secondo potrete invece affidarvi a Mediaset Premium Calcio 3. Quanto alla diretta streaming video, ci saranno a disposizione le due possibilità garantite ai rispettivi abbonati dalle applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SPAL

Ecco ora qualche notizia sulle probabili formazioni di Genoa Spal. Con una lista piuttosto lunga di giocatori indisponibili o comunque non al top, fra cui lo squalificato Rosi, Davide Ballardini punterà sul modulo 3-5-2 con Perin in porta protetto dalla retroguardia a tre con Rossettini, Spolli e Zukanovic. Perno della folta mediana sarà Bertolacci, affiancato dalle mezzali che dovrebbero essere Rigoni e Hiljemark, mentre gli esterni saranno Biraschi a destra e Laxalt a sinistra. Infine il tandem d’attacco, che sarà formato Pandev e uno fra Lapadula e Rossi. Anche la Spal ha assenze di un certo spessore, compreso lo squalificato Kurtic: Leonardo Semplici dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Cionek, Vicari e Felipe a comporre la retroguardia a tre davanti a Meret. Esterno destro Lazzaro, a sinistra uno fra Costa e Dramé, Viviani potrebbe tornare ad essere il regista titolare, affiancato da Schiattarella e Grassi. Infine il tandem d’attacco, che dovrebbe essere formato da Antenucci e Paloschi.

QUOTE E PRONOSTICO

In Genoa Spal le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai indicano favoriti i padroni di casa, ai quali dunque il pronostico sorride. Infatti il segno 1 per la vittoria del Genoa a Marassi pagherebbe 1,95 volte la posta in palio; il pareggio (naturalmente segno X) è quotato invece a 3,25. Si sale infine, anche se non di tantissimo, in caso di un non impossibile colpaccio esterno della Spal: la quota per il segno 2 è infatti di 4,25.

