Gubbio-Teramo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio-Teramo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Gubbio-Teramo, LaPresse

Gubbio-Teramo, diretta dal signor Valiante di Salerno, sabato 31 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma del sabato di Pasqua per quanto riguarda la trentatreesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. Quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque sfide di campionato disputate dal Gubbio. Un rendimento impietoso per gli umbri staccati proprio nell'ultimo turno di campionato dal Teramo. Il Gubbio dopo il ko subito contro un'altra concorrente nella lotta per non retrocedere, il Ravenna, è solo al quartultimo posto, a tre lunghezze dagli abruzzesi che hanno invece ottenuto una vittoria di misura molto importante contro la Triestina.

Successo che ha riportato dopo molte settimane il Teramo alla vittoria in casa, e che soprattutto ha distanziato la zona play out in maniera significativa. Al Gubbio servono tre punti che nelle ultime undici sfide di campionato sono arrivati solamente una volta, nella trasferta in casa del Sudtirol lo scorso 10 febbraio. Il cammino del Teramo negli ultimi tempi è stato significativamente più continuo, con un solo ko proprio in casa del Sudtirol lo scorso 21 marzo.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Gubbio Teramo non sarà visibile sui canali televisivi free o pay in diretta tv, ma ci sarà comunque la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul portale, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO TERAMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Barbetti di Gubbio. I padroni di casa umbri schiereranno Volpe tra i pali e Dierna, Piccinni e Burzigotti titolari nella difesa a tre. I centrali di centrocampo saranno Casiraghi, Valagussa e Ricci, mentre Lo Porto sarà chiamato a muoversi sulla corsia laterale di destra e Malaccari sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio al tandem Marchi-Bazzoffia. Risponderà il Teramo con Calore tra i pali e una difesa a tre con Speranza, Caidi e Milillo schierati dal primo minuto. Sales sarà l'esterno di fascia destra e Ventola sarà l'esterno di fascia sinistra, con De Grazia e Graziano chiamati a muoversi come centrali sulla mediana. In attacco, l'ivoriano Gondo guiderà il tridente offensivo, affiancato da Terracino e Sandomenico, match winner nella sfida vinta dagli abruzzesi di misura in casa contro la Triestina.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto nella sfida tattica tra le due compagini saranno il 3-5-2 dei padroni di casa umbri ed il 3-4-3 degli ospiti abruzzesi. La sfida d'andata di questo campionato disputata presso lo stadio Bonolis di Teramo ha fatto registrare una vittoria del Gubbio con il punteggio di due a uno, con i gol di Kalombo e Marchi che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio siglato da Foggia per gli abruzzesi. Teramo vittorioso a valanga nell'ultimo precedente di campionato disputato a Gubbio il 29 ottobre del 2016, cinque a uno con le doppiette di Jefferson e Sansovini e il gol di Petrella, con gli umbri che si erano pur portati in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Casiraghi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse considerano gli umbri favoriti per la conquista dei tre punti, con quota per la vittoria interna fissata a 2.35 da Eurobet, mentre Snai offre a 3.00 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 propone a 3.10 la quota per il successo in trasferta degli abruzzesi. Per Betclic, quote fissate a 2.25 e 1.57 per l'over 2.5 e l'under 2.5, sui gol realizzati durante la partita.

