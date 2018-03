INFORTUNIO NAINGGOLAN, BOLOGNA-ROMA/ Problema al flessore, le condizioni: salta il Barcellona?

Infortunio Nainggolan, Bologna-Roma: il centrocampista belga costretto ad uscire al 16' della gara al Dall'Ara. Tegola per Di Francesco a pochi giorni dalla sfida col Barcellona.

Nainggolan (foto da Lapresse)

Infortunio per Radja Nainggolan in Bologna-Roma, la 30esima giornata del campionato di Serie A che rischia di costare carissimo alla squadra di Eusebio Di Francesco. Il centrocampista belga ha accusato dopo pochi minuti di gioco un problema di natura muscolare alla gamba destra. Il ninja ha tentato di stringere i denti fin quando ha potuto ma al 15esimo del primo tempo si è accasciato sul terreno di gioco dello stadio Dall'Ara e ha fatto segno alla panchina che proprio non ce la faceva a continuare a restare in campo. A quel punto, zoppicando vistosamento, Nainggolan si è diretto verso la panchina scambiando anche qualche parola con l'allenatore dei giallorossi, senza fare nulla per nascondere l'evidente disappunto per aver dovuto abbandonare la contesa anzitempo. Il timore maggiore, però, non riguarda tanto la partita odierna, quanto quella di mercoledì sera...

ADDIO A BARCELLONA-ROMA?

Inutile nasconderlo: un attimo dopo l'uscita dal campo di Radja Nainggolan in Bologna-Roma, il pensiero dei tifosi giallorossi - e probabilmente anche quello di Di Francesco - è andato alla gara di mercoledì sera contro il Barcellona. La prima impressione è che Nainggolan possa essersi procurato un infortunio al flessore della coscia destra. Probabilmente uno strappo, nella peggiore delle ipotesi uno stiramento. In ogni caso due tipologie di infortunio che di fatto lo escluderebbero dalla trasferta al Camp Nou valida per i quarti di finale di Champions League. Adesso si tratterà di svolgere al più presto gli esami strumentali per accertare l'entità del problema alla gamba destra, ma in questo momento il clima che si respira in ambienti giallorossi è a dir poco afflitto. Sarà ancora più difficile arginare Messi e compagni senza il Ninja.

