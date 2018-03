Inter Roma Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inter Roma Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 24^ giornata (oggi sabato 31 marzo)

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Roma Primavera - LaPresse

Inter Roma Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Proietti della sezione Aia di Terni, è uno dei piatti forti della 24^ giornata del campionato Primavera 1, il massimo torneo giovanile italiano che riparte dopo la pausa per la Viareggio Cup. L’appuntamento sarà per questa mattina, sabato 31 marzo 2018, alle ore 11.00 causa esigenze televisive: d’altronde Inter Roma è una sfida di lusso fra i nerazzurri capolista con 44 punti a pari merito con l’Atalanta e i giallorossi primi inseguitori della coppia lombarda, terzi con 42 punti. Abbiamo accennato al Torneo di Viareggio: l’Inter l’ha vinto per l’ottava volta nella sua storia mentre la Roma non ha nemmeno partecipato. Per i nerazzurri si farà sentire di più l’entusiasmo oppure la stanchezza? E la Roma trarrà beneficio dal riposo oppure risentirà della mancanza del ritmo partita dopo quella che per i giallorossi è stata una sosta nell’attività agonistica? Dalla risposte a queste domande dipenderà probabilmente l’esito di Inter Roma.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Inter e Roma Primavera, valida per la 24^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Inter Roma Primavera: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

Parlando delle probabili formazioni di Inter Roma, bisognerà vedere innanzitutto se Stefano Vecchi farà dei cambi rispetto alla finale del Viareggio: va detto che l’ipotesi è più che credibile perché in Versilia i ragazzi di Stefano Vecchi hanno saputo vincere nonostante diverse assenze dei giocatori convocati nelle Nazionali giovanili, anche loro comunque reduci da impegni internazionali. Possiamo dunque ipotizzare Pissardo in porta, protetto dalla coppia centrale formata da Lombardoni e Nolan, con Zappa terzino destro e Sala a sinistra; a centrocampo potrebbe esserci il terzetto con Brignoli, Pompetti e Danso, mentre in attacco si può puntare su Zaniolo trequartista alle spalle della coppia composta da Odgaard e Colidio. Per la Roma di Alberto De Rossi si può invece puntare su un 4-3-3 con Romagnoli in porta, linea difensiva a quattro con Bouah terzino destro, Ciavattini e Cargnelutti centrali, Valeau a sinistra. A centrocampo il perno è Marcucci, affiancato da Masangu e Sdaigui, mentre nel tridente d’attacco possiamo ipotizzare Corlu e Antonucci ai fianchi della punta centrale Celar.

