Joshua vs Parker/ Boxe info streaming video e diretta tv: orario, risultato live, vincitore (Mondiale massimi)

Joshua vs Parker info streaming video e diretta tv, risultato live del match di boxe, in palio il Mondiale pesi massimi a Cardiff (oggi sabato 31 marzo)

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta boxe, Joshua vs Parker - LaPresse

Grande pugilato con Joshua vs Parker oggi, sabato 31 marzo 2018, a Cardiff. Sul ring allestito all’interno del Millennium Stadium si sfideranno il britannico Anthony Joshua, campione in carica Wba, Ibo e Ibf, e il neozelandese Joseph Parker, che è invece l’iridato della Wbo. I due contendenti si giocheranno la corona mondiale dei pesi massimi di boxe per tutte e quattro le sigle: stasera dunque avremo un super campione che sarà l’iridato di tutte queste sigle. Il match è in programma indicativamente alle ore 23.00 italiane di questa sera (in Galles saranno le 22.00), al culmine di una serata che sarà ricca di eventi collaterali non certo all’altezza del match centrale, ma comunque molto interessanti. La nostra attenzione va però rivolta a Joshua vs Parker: di fronte ci saranno il 28enne britannico Anthony Joshua, campione olimpico fra i dilettanti a Londra 2012 e poi da professionista detentore di uno score impressionante fatto di venti vittorie per ko in altrettanti incontri disputati, l’ultimo ad ottobre contro Carlos Takam, e il 26enne Joseph Parker, anch’egli con uno score fin qui perfetto nella carriera da professionista, con ventiquattro vittorie di cui diciotto per ko.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE JOSHUA VS PARKER

Per gli appassionati di boxe, sarà un evento da non perdere: la diretta tv di Joshua vs Parker sarà infatti garantita in Italia da Sky Sport Plus, il canale numero 205 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali - se non potranno mettersi davanti a un televisore all’ora del match - potranno anche fare affidamento sulla diretta streaming video, che sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go. Sarà un’intera serata di grande boxe, visto che la diretta tv avrà inizio già dalle ore 20.45, per seguire anche tutti gli incontri di contorno.

I PROTAGONISTI DEL MONDIALE MASSIMI

Da italiani, Joshua ci ricorda inevitabilmente l’ingiusto verdetto delle Olimpiadi di Londra 2012, quando in finale avrebbe meritato di più il nostro Roberto Cammarelle, penalizzato da un arbitraggio casalingo. Joshua però dopo la gloria olimpica è passato professionista e sta vivendo una carriera straordinaria che rende più lucente il suo discusso oro olimpico, o per lo meno ha certificato il suo grandissimo valore, fermo restando che quel giorno non avrebbe meritato di vincere. Come abbiamo già detto: 20 vittorie su 20 incontri e tutti per ko, tripla corona mondiale Wba, Ibo e Ibf, non servono ulteriori commenti per descrivere il valore di Joshua. Il suo rivale però è uno dei pochi della sua generazione che può reggere il confronto: Joseph Parker ha conosciuto finora solamente vittorie in ben 24 match da professionista, è campione del Mondo della sigla Wbo e sembra dunque sacrosanto che sia lui a sfidare Joshua per riunire i quattro titoli iridati dei pesi massimi. Il mondo della boxe è decisamente frammentato purtroppo, chi fra Joshua e Parker trionferà non sarà il campione assoluto perché c’è anche la Wbc, il cui detentore è Deontay Wilder. Questo nulla toglie comunque all’attesa: Joshua vs Parker è uno dei match più attesi degli ultimi anni nel mondo della boxe.

