Juve Stabia-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Cosenza, LaPresse

Juve Stabia-Cosenza, diretta dal signor Meleleo di Casarano, sabato 31 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della trentatreesima giornata di campionato di Serie C nel girone C. Non si ferma l'ascesa della Juve Stabia, vincente anche nell'ultimo turno di campionato contro il Matera, molto importante perché si trattava di uno scontro diretto tra le squadre pretendenti al quarto posto nel girone C di Serie C. Due a zero per le Vespe con le reti messe a segno da Mastalli e Viola, fondamentali per avvicinarsi alla quarta piazza ora occupata sempre dai lucani, ma distante solo una lunghezza per la formazione di Castellammare, considerando i quattro punti di penalizzazione inflitti al Siracusa.

Sembra uscito invece dalla corsa il Cosenza dopo il deludente zero a zero casalingo contro un Akragas ormai alla deriva, ma che allo stadio San Vito-Marulla è riuscito a uscire con la porta inviolata. Dopo la gran rimonta dai bassifondi della classifica, i silani sembrano aver perso brillantezza, anche se i play off restano comunque un obiettivo più che abbordabile per la formazione rossoblu, classifica alla mano.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Juve Stabia Cosenza non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elevesports.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA COSENZA

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa campani schierati con Branduani tra i pali, Nava sull'out difensivo di destra e Crialese sull'out difensivo di sinistra, con Allievi e Marzorati impiegati come difensori centrali. Il brasiliano Leonardo Vicente, Viola e Mastalli formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre l'altro brasiliano Strefezza completerà il tridente offensivo al fianco di Canotto e Paponi. Risponderà il Cosenza con Saracco in porta e una difesa a tre formata da Idda, Dermaku e Pascali. A centrocampo mancherà Trovato, squalificato dopo l'espulsione subita contro l'Akragas: al suo posto impiegato Calamai al fianco di Palmiero e Bruccini, mentre sul fronte offensivo faranno coppia Tutino e Perez.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-3 della Juve Stabia ed il 3-5-2 in Cosenza. Calabresi vincenti nel match d'andata di questo campionato disputato in casa, uno a zero il punteggio per i silani con rete decisiva di Bruccini in apertura di ripresa. La Juve Stabia ha vinto due a zero l'ultimo precedente a Castellammare di Stabia, gol di Ripa su rigore e Sandomenico il 30 ottobre 2016.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: padroni di casa favoriti con William Hill che propone al raddoppio la quota per il successo interno dei campani, mentre Bet365 alza fino a 4.09 la quota per la vittoria silana in trasferta e la quota dell'eventuale pareggio viene proposta a 3.10 da Bwin. Per i gol realizzati durante il match, Unibet offre a 2.16 la quota dell'over 2.16 e a 1.62 la quota dell'under 2.5.

