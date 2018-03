Juventus Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Milan primavera: info streaming video e tv. Big match per la 24^ giornata del campionato giovanile: si torna in campo dopo la Viareggio Cup 2018.

31 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Juventus Milan Primavera (LaPresse)

Juventus Milan, diretta dall’arbitro Luigi Carella, è la partita in programma oggi sabato 31 marzo 2018 presso il Campo Ale e Ricky: fischio d’inizio atteso alle ore 13.00 per la 24^ giornata del campionato primavera. Dopo le emozioni della Viareggio Cup 2018, dove sia bianconeri che rossoneri hanno preso parte, torna protagonista il campionato regolare per i club giovanili italiani. Prima della sosta per Pasqua ecco quindi il big match per la Primavera 1 (che curiosamente si riproporrà pure nelle formazioni maggiori per la serie A sempre oggi): la sfida è parecchio attesa anche perchè i tre punti messi in palio oggi fanno ben gola. La classifica infatti non sorride molto ai due club oggi in campo: il Milan è solo sesto con 35 punti a bilancio, mentre la Juventus insegue dalla ottava piazza e con 2 lunghezze da recuperare sul Diavolo. Appare quindi ben lontana la vetta della graduatoria, dove troviamo l’Atalanta con 44 punti: il campionato è ormai agli sgoccioli e oggi serve una vittoria a entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Juventus e Milan Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: consueto appuntamento con le partite del campionato: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo le fatiche della Viareggio cup, il tecnico della Vecchia Signora ritrova alcuni volti ben noti nel campionato: ecco quindi che la probabili formazione bianconera vedrà volti ben riposati e altri a cui verrà chiesto uno sforzo in più dopo le avventure della Coppa carnevale. Per la probabile formazione della Juventus Primavera il tecnico potrebbe riproporre il 4-3-1-2, benché Dal Canto in stagione e pure negli ultimi appuntamenti abbia esplorato soluzioni diverse. Tra i pali però dovremmo rivedere Loria con di fronte Zanandrea e Capellini, mentre toccherà al duo Anzolin-Meneghini prender posto sulle corsie più esterne. Di fronte alla difesa dovremmo rivedere Muratore, con Fernardes e Nicolussi, mentre dovrebbe toccare a uno tra Portanova e Morachioli giocare sulla tre quarti. Pochi i dubbi in attacco: vedremo Del Sole e soprattutto Kulenovic, bomber che si è messo davvero in luce nell’ultima edizione della Viareggio con ben 6 gol.

Per quanto riguarda la probabile formazione del Milan, Lupi dovrebbe fare ritorno al classico 4-3-3 benché l’esperimento con il rombo non sia stato così avaro di successi. Pur dovendo fare anche lui il calcolo tra giocatori rimasti a casa e coloro che hanno preso parte alla Viareggio cup 2018, vediamo che l’allenatore del Diavolo punterà soprattutto soliti titolari per tale match. Ecco quindi che rivedremo Guarnone tra i pali con di fronte a sé un solido reparto a 4 con Gabbia e Merletti centrali, mentre Llamas e Bellanova occuperanno i corridoi più esterni. Per la mediana ecco El Hilali in cabina di regia, mentre Bresciani e Pobega completeranno il settore. In avanti i soliti dubbi: paiono titolari Forte, Tsajout e Dia, ma la panchina qui è ben ampia.

