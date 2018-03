Juventus Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match all'Allianz Stadium, bianconeri a caccia di riscatto

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Milan, Serie A 30^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Milan, che sarà diretta dall’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, è il big match della 30^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 ed è anche la sfida che chiude il turno: all’Allianz Stadium si gioca alle ore 20.45 di sabato 31 marzo. La vigilia di Pasqua si conclude dunque con una classica del calcio italiano, che torna a scintillare per la posizione di classifica delle due squadre. Il Milan è sesto ma attraversa un grande momento, ed è alla portata addirittura di un quarto posto che gli consentirebbe di arrivare a giocare la prossima Champions League; la Juventus comanda la classifica ma il pareggio di Ferrara prima della sosta ha dimezzato il vantaggio sul Napoli, rendendo la partita di questa sera più “urgente” di quanto potesse essere due settimane fa. Si tratta dunque di vincere per entrambe, anche per il prestigio che questo scontro diretto reca con sè a prescindere da quale possa essere il momento storico e la situazione delle due contendenti.

JUVENTUS MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire la diretta tv di Juventus Milan sui canali del satellite e del digitale terrestre: nel primo caso appuntamento su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 413292 qualora non foste non abbonati al pacchetto Calcio), nel secondo invece siamo su Premium Sport e Premium Sport HD. In assenza di un televisore è disponibile il servizio di diretta streaming video, attivando come sempre le applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone.

CHI STA MEGLIO TRA JUVENTUS E MILAN? PARLANO I NUMERI

La striscia di vittorie della Juventus si è improvvisamente spezzata al Mazza: una vittoria che pareva scontata si è trasformata in un pareggio che ha prolungato i minuti di imbattibilità della difesa ma ha anche fatto riavvicinare il Napoli. Massimiliano Allegri sa fin troppo bene che le insidie si nascondono ovunque: avrebbe volentieri evitato di perdere due punti ma adesso deve convivere con il vantaggio dimezzato, e con un Napoli che galvanizzato da questo potrebbe ritrovare entusiasmo e provare davvero a vincerle tutte. La Juventus quindi non deve sbagliare una partita considerata tra le più difficili per chiudere la stagione e arrivare al settimo scudetto consecutivo; il Milan è stato eliminato dall’Europa League ma in campionato è arrivato a cinque vittorie consecutive e un’imbattibilità che dura da dieci giornate. Blindata la difesa che all’inizio della stagione faceva acqua, i rossoneri adesso credono nella qualificazione alla Champions League: Gennaro Gattuso ha davvero trasformato un gruppo che pareva non girare e lo ha reso una delle squadre più competitive della Serie A. Vincere sul campo della Juventus poteva sembrare una missione impossibile nel girone di andata, adesso invece è una possibilità davvero concreta. Per questo la sfida dell’Allianz Stadium diventa ancora più interessante e incerta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Problemi in casa Juventus: Alex Sandro dà forfait, e allora Allegri deve insistere su Asamoah come terzino sinistro. Il grande ex De Sciglio è favorito a destra, mentre Benatia ha scontato il turno di squalifica e, vista la squalifica per la Champions League, ci sarà. In porta favorito Buffon, Rugani insidia un Chiellini tornato ad allenarsi mercoledì ma ancora non al meglio. A centrocampo alcune scelte potrebbero essere dettate dall’imminenza della Champions League: Khedira non è al top, difficile che sia rischiato dal primo minuto perciò si prepara la conferma del 4-2-3-1, con Matuidi e Pjanic a formare la cerniera mediana e Dybala davanti a loro. Douglas Costa e Mandzukic sulle corsie (Bernardeschi e Cuadrado sono ancora fuori), Higuain chiaramente la prima punta. Nel Milan potrebbe non farcela Alessio Romagnoli: Bonucci, che torna per la prima volta allo Stadium da capitano rossonero dopo i sette anni di militanza juventina, potrebbe giocare al fianco di Cristian Zapata o Musacchio, con Calabria e Ricardo Rodriguez che saranno gli esterni. Per il resto la squadra di Gattuso non cambia: Cutrone è favorito su Kalinic (non al meglio), Suso e Calhanoglu saranno i laterali nel tridente e a centrocampo il tecnico calabrese insiste con lo schieramento che prevede Lucas Biglia in cabina di regia con Kessie che sa fare un po’ di tutto (ma soprattutto usare la sua fisicità per recuperare palla) e Bonaventura che come sempre sfrutterà gli spazi offensivi.

QUOTE E PRONOSTICO

Un po’ il fattore campo, un po’ la situazione di classifica: fatto sta che la Juventus parte favorita nei confronti del Milan, ma i rossoneri secondo l’agenzia di scommesse Snai si difendono e avranno la loro possibilità. Il segno 1 che identifica la vittoria dei bianconeri vale 1,65 ma il segno 2, che invece dovrete giocare per l’affermazione esterna dei rossoneri, ha un valore di 5,75. La differenza c’è, ma chiaramente non è nettissima anche perchè il Milan è in ripresa, e si tratta pur sempre di una partita nella quale le motivazioni si trovano da sole. Per il resto, va ricordato che la sfida dell’Allianz Stadium potrebbe finire pari e che in questa eventualità dovrete puntare sul segno X: il vostro guadagno sul posticipo della 30^ giornata, se le cose andassero effettivamente in questo modo, sarebbe di 3,65 volte la cifra che avrete deciso di investire.

