Lazio Benevento/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Benevento, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. I biancocelesti hanno una bella occasione allo stadio Olimpico

31 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Benevento, Serie A 30^ giornata (Foto LaPresse)

Lazio Benevento, che è diretta dal signor Gianpaolo Calvarese e si gioca alle ore 15:00 di sabato 31 marzo, è valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Per i biancocelesti è un’occasione ghiotta: vincere in casa contro l’ultima in classifica e guadagnare tre punti utili per continuare a inseguire quel quarto posto che al momento è sfuggito, ma che resta ampiamente alla portata. Simone Inzaghi sa fin troppo bene che anche in una partita del genere non si potrà abbassare la guardia; il Benevento ha 10 punti e continua nel suo campionato semi-disastroso. Tanto orgoglio, ma 15 lunghezze da recuperare per salvarsi quando i punti a disposizione sono 27 lasciano intendere che ormai la retrocessione sia solo questione di attendere l’aritmetica. Il che non significa che gli stregoni entreranno in campo come vittima sacrificale, e dunque chissà che non possa davvero mettere in difficoltà la Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire la diretta tv di Lazio Benevento sui canali del satellite e del digitale terrestre: nel primo caso appuntamento su Sky Calcio 2 (con codice d’acquisto 413269 qualora non foste non abbonati al pacchetto Calcio), nel secondo invece siamo su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD. In assenza di un televisore è disponibile il servizio di diretta streaming video, attivando come sempre le applicazioni Sky Go e Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone; sui canali Sky Super Calcio e Premium Sport ci sono invece i programmi, rispettivamente, Diretta Gol Serie A e Diretta Premium che forniscono in tempo reale tutte le reti e le fasi salienti dai campi sui quali si gioca in contemporanea.

IL CONTESTO

Il calo della Lazio c’è stato: la squadra non vince da tre partite e lo ha fatto soltanto due volte nelle ultime otto, raccogliendo per il resto quattro sconfitte e due pareggi. Lazio che sembrava destinata a fare il vuoto anche in chiave terzo posto, ma non è riuscita a tenere il livello; i quarti di Europa League, che sono imminenti, potrebbero togliere altra energia ma se non altro Simone Inzaghi tiene aperte due porte sulla prossima Champions, cosa potenzialmente interessante anche per le avversarie dirette di campionato. Il mal di Olimpico intanto si sta facendo sentire: appena una vittoria nelle ultime quattro partite che i biancocelesti hanno giocato in casa, è soprattutto questo il motivo per cui al momento la squadra occupa il quinto posto in classifica (con una partita in più rispetto a Inter e Milan). Il Benevento ha tanto orgoglio ma ha perso le ultime tre partite, e soprattutto non riesce a fare il passo avanti: anche vincendo contro il Cagliari la retrocessione sarebbe probabilmente arrivata, ma intanto contro gli isolani la squadra campana ha perso, tra andata e ritorno, la bellezza di 4 punti nei minuti di recupero. Avrebbero fatto la differenza? Chissà, ma certo non sono solo queste le partite in cui il Benevento ha scialacquato occasioni favorevoli. Commentare la situazione è difficile senza scadere nel banale; possiamo allora dire che gli stregoni sono alla quintultima possibilità rimasta per fare finalmente il primo punto esterno in Serie A, e che forse questo è uno dei pochi traguardi rimasti prima di tornare in Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BENEVENTO

Wallace è squalificato, Jordan Lukaku e Radu potrebbero non farcela mentre Lulic è fuori dai giochi: emergenza per Simone Inzaghi che rischia di non avere esterni di ruolo a sinistra. In assenza del belga sarebbe Marusic a traghettare da quella parte, con Basta titolare a destra; in difesa invece recupera De Vrij, Bastos sembra il favorito in caso di forfait di Radu mentre Luiz Felipe appare certo di uno dei tre posti davanti a Strakosha. Parolo, reduce dalle due partite con la Nazionale, affianca Lucas Leiva in mediana; solita posizione “intermedia” per Milinkovic-Savic, Luis Alberto sarà in appoggio a Ciro Immobile che continua a lottare per difendere il primato nella classifica marcatori. Nel Benevento si riparte da Brignola, andato a segno con l’Under 19 martedì; al suo fianco è ballottaggio tra Massimo Coda e Diabaté, possibile panchina per Iemmello ormai fuori da tempo. Sicuro il forfait di Sagna - giocherà Venuti a destra - Gaetano Letizia si piazza a sinistra con Djimsiti e Tosca a protezione di Puggioni. Cataldi, grande ex, si gioca un posto con Nicolas Viola e Guilherme per le mezzali; in mezzo a dare ordine dovrebbe esserci Sandro, mentre l’esterno destro del tridente (in realtà più che un trequartista) dovrebbe essere Djuricic.

QUOTE E PRONOSTICO

Anche senza guardare le quote avremmo detto di una Lazio super favorita per la partita odierna in Serie A; sensazione che viene confermata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale la vittoria interna dei biancocelesti (segno 1) vale 1,20. Dovrete invece giocare il segno X qualora pensiate che questa partita possa terminare con un pareggio, e questa eventualità ha un valore di 6,75. Il segno 2 identifica l’affermazione esterna del Benevento; se le cose andassero in questo modo il vostro guadagno sarebbe di ben 13,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.

