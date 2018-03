Lecce-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Via del Mare sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Lecce-Siracusa, LaPresse

Lecce-Siracusa, diretta dal signor Cipriani di Empoli, sabato 31 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma della trentatreesima giornata di campionato di Serie C nel girone C. Si è riaperto il campionato dopo quello che è stato il terzo scivolone stagionale del Lecce, battuto uno a zero in casa di una Casertana in ascesa, ma molto attardata in classifica rispetto ai salentini, che venivano già dai pareggi interni contro Andria e Matera nelle ultime quattro partite.

Con una partita in più disputata rispetto a Trapani e Catania, i pugliesi potrebbero ritrovarsi a una sola lunghezza di distanza le più immediate inseguitrici, vedendo dunque di nuovo in discussione una promozione in Serie B inseguita ormai da sei stagioni senza successo. Dall'altra parte c'è un Siracusa demoralizzato dopo i quattro punti di penalizzazione inflitti dal tribunale federale per irregolarità amministrative, sanzione che ha complicato di molto la corsa verso il quarto posto, con l'ultimo pareggio contro la Reggina in casa che aveva già di per sé rappresentato una brusca frenata per gli aretusei.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Lecce Siracusa non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elevesports.it.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SIRACUSA

Allo stadio Via del Mare di Lecce si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa salentini schierati con Perucchini in porta, Lepore in posizione di terzino destro e Di Matteo in posizione di terzino sinistro, mentre Cosenza e Marino saranno impiegati come difensori centrali. A centrocampo spazio al bulgaro Tsonev, ad Arrigoni e a Mancosu, mentre Tabanelli giocherà da trequartista alle spalle del tandem offensivo Torromino-Saraniti. Risponderà il Siracusa con Tomei tra i pali, Daffarà sull'out difensivo di destra e Liotti sull'out difensivo di sinistra, mentre i due centrali della retroguardia saranno Altobelli e Turati. A centrocampo l'argentino Spinelli e Palermo saranno i vertici arretrati, con Mancino, Catania e Parisi incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Scardina.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Modulo col trequartista per il Lecce, 4-3-1-2 al quale tatticamente il Siracusa risponderà con un 4-2-3-1. Salentini corsari in Sicilia nel match d'andata di questo campionato, tre a uno firmato dalle reti di Armellino, Di Piazza e Tsonev, con i padroni di casa a segno con Catania. Lecce vincente anche nell'ultimo precedente casalingo contro gli aretusei, due a uno con rigore di Caturano e autogol di Malerba decisivi per i tre punti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sulla partita vedono i padroni di casa nettamente favoriti dai bookmaker, con quota per la vittoria interna fissata a 1.60 da William Hill, mentre Bwin propone a 3.50 la quota relativa all'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 5.25 quanto scommesso sul successo in trasferta dei siciliani. Per Unibet, quote sui gol realizzati fissate a 2.16 e 1.62 rispettivamente per l'over 2.5 e l'under 2.5.

