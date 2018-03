Mandzukic non convocato contro il Milan/ Juventus, botta alla coscia sinistra per l'attaccante di Allegri

L'attaccante della Juventus, Mandzukic, non è stato convocato per la partita contro il Milan in programma sabato sera allo Stadium. Allegri non ha potuto inserirlo in lista per infortunio.

Mandzukic non convocato (lapresse)

Una brutta notizia per i tifosi della Juventus alla vigilia di campionato. L'attaccante croato Mario Mandzukic non è stato convocato per la gara contro il Milan a causa di una forte botta alla coscia sinistra accusata in allenamento. Così il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, è stato costretto a rivedere i suoi piani e il calciatore è rimasto fuori dalla lista dei convocati. Un'assenza importante per la vecchia signora, che arriva alla sfida contro il Milan senza tutti i suoi titolari. Non tutte le news sono negative, infatti se Mandzukic non è stato convocato, la Juventus ritroverà Cuadrado in panchina: “Cuadrado ci sarà - ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa - Chiellini gioca, Bernardeschi sta meglio e ha scansato l’operazione al ginocchio”. La Juventus ha svolto venerdì pomeriggio l'ultimo allenamento prima del big match contro il diavolo, ma in programma c'è il consueto richiamo atletico prepartita, coi dubbi di formazione che si assottigliano sempre più per il tecnico. L'assenza di Mandzukic e di Alex Sandro dovrebbe spingere Allegri ad un centrocampo a tre con il tridente d'attacco formato da Douglas Costa, Higuain e Dybala.

Infortunio Manduzkic, i dettagli

L'allenatore della Juventus cerca di guardare il bicchiero mezzo pieno dopo la mancata convocazione di Mandzukic per infortunio. "Tra una settimana saranno tutti in gruppo” ha spiegato il tecnico, che spera di poter contare su tutta la rosa per un finale di stagione importantissimo. Nessun cambio particolare nella formazione titolare, se non qualche variazione dovuta agli assenti. Sui prossimi impegni: "Lo scudetto rimane il primo obiettivo. Contro il Real non giochiamo per partecipare ma dobbiamo essere realisti e ambiziosi. Chi dovevamo aspettarci ai quarti di Champions, la Canovese? Perché una volta dissi Colle Salvetti e mi chiamò il sindaco...”. Tornando al problema fisico accusato da Manduzkic, dunque, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Massimiliano Allegri spera di recuperare il croato per la partita contro il Real Madrid in programma martedì sera. C'è fiducia nell'ambiente bianconero affinchè Mandzukic possa rientrare in tempo.

