Miami Open 2018/ Diretta Stephens Ostapenko streaming video e tv, orario della finale (tennis)

Diretta Miami Open 2018 finale Stephens Ostapenko streaming video e tv, orario del match che assegna il titolo a Miami (tennis, oggi sabato 31 marzo).

31 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Miami Open 2018: Jelena Ostapenko (Foto LaPresse)

Il Miami Open 2018 giunge al suo epilogo, almeno nel tabellone femminile: oggi sabato 31 marzo infatti è appunto il giorno della finale femminile che metterà di fronte Sloane Stephens e Jelena Ostapenko. L’importante torneo di tennis, che è un Wta Premier Mandatory, vedrà a partire dalle ore 19.00 italiane (le 13.00 locali) un programma che sarà dunque imperniato sulla finale Stephens Ostapenko e, in campo maschile, sull’ultimo atto del torneo di doppio che vedrà una sfida fra Usa e Russia, dal momento che da una parte ci saranno i fratelli Bob e Mike Bryan e dall’altra la coppia formata da Khachanov e Rublev. L’attenzione però si incentra sulle donne: in questo periodo non facile per il tennis femminile, con gerarchie molto fragili, la finale di Miami sarà infatti di ottimo livello, dal momento che scenderanno in campo due tenniste che l’anno scorso si sono imposte in tornei del Grande Slam, la Ostapenko al Roland Garros e la Stephens agli Us Open.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 2 e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

LA FINALE STEPHENS OSTAPENKO

Jelena Ostapenko è la numero 5 del ranking Wta, Sloane Stephens occupa invece la posizione numero 12. Si gioca però in America e sul cemento, proprio come agli Us Open che a settembre videro l’inatteso trionfo della Stephens, che certamente potrà anche contare sul tifo del pubblico della Florida. La sfida si annuncia comunque particolarmente interessante: l’americana ci arriva dopo avere battuto in rimonta la bielorussa Viktoria Azarenka in semifinale con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-1, partita nella quale l’ex numero 1 del Mondo alla lunga probabilmente ha pagato anche la lunga inattività. Vittoria comunque meritata quella della Stephens, come d’altronde quella di Jelena Ostapenko che in semifinale ha posto fine alla ‘favola’ di Danielle Rose Collins, che fino a gennaio non aveva mai vinto una partita Wta e adesso è arrivata in semifinale in un Premier Mandatory. Troppo alto però l’ostacolo Ostapenko: la lettone si è infatti imposta per 7-6 (1), 6-3 in una partita molto equilibrata nel primo set fino al tie-break, dominato dalla vincitrice del Roland Garros che poi non ha avuto difficoltà a chiudere la pratica nel secondo set.

