Napoli Fiorentina Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Napoli Fiorentina Primavera: info streaming video e tv. I viola tornano in campo dopo la finale persa alla Viareggio cup 2018: grande chance per gli azzurri.

31 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Napoli Fiorentina Primavera (LaPresse)

Napoli-Fiorentina, diretta dall’arbitro Eduart Pashuku, è la partita in programma oggi 31 marzo 2018 al Centro sportivo S. Antimo: fischio d’inizio atteso per le ore 15.00 nella 24^ giornata del campionato Primavera. Dopo le avventure della Viareggio Cup 2018, che però ha visto protagonista solo la compagine viola, arrivata pure in finale, ecco che il primo campionato giovanile italiano torna protagonista. La sfida è senza dubbio speciale, specie per i padroni di casa, che pur non rischiando al momento la retrocessione, hanno bisogno di un grande risposta dal capo, dopo il turno di riposo e gli ultimi risultati negativi rimediati in questa stagione regolare. Ecco infatti che il Napoli dovrà quindi approfittare dell’inevitabile stanchezza che condizionerà lo spogliatoio della Fiorentina, per trovare quel successo che ai campani manca dal 24 febbraio scorso.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MACTH

Segnaliamo che la partita tra Napoli e Fiorentina Primavera, attesa alle ore 15.00 sarà visibile sulla tv nazionale in diretta tv: appuntamento quindi al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Da ricordare infine che la sfida in terra campana sarà visibile per tutti gli appassionati anche in diretta streaming video, tramite il portale libero e gratuito raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

Per la prima sfida del campionato primavera dopo la lunga sosta dovuta allo svolgimento della Viareggio cup, il tecnico del Napoli Loris Beoni ha a disposizione una rosa praticamente al completo e in ottimo stato di forma visto anche il lungo riposo. Sarà quindi 11 ufficiale per questo match casalingo contro la Fiorentina, che invece alla Viareggio Cup è arrivata fino alla finalissima. Sarà quindi ancora 4-2-3-1 per i campani che potrebbero ritornare in campo con Schaper tra i pali con di fronte il quartetto difensivo con Scarf, Senese, Zanoli e Schiavi. Pochi i dubbi in mediana, dove non mancheranno capitan Otranto e Basit mentre Palmieri giocherà sulla trequarti. Per l’attacco del Napoli paiono invece confermati Zerbin e Mezzoni, ma davanti Gaetano rischia la maglia a favore di Russo.

Per questo ritorno al campionato Primavera, il tecnico della Fiorentina Emiliano Biciga dovrà fare attenzione a chiedere ad alcuni un doppio sforzo dopo le fatiche della finale persa alla Viareggio Cup, pur sapendo di poter ora ritrovare alcuni giocatori che erano rimasti a casa. Al netto dei dubbi e ballottaggi comunque sarà sempre il 4-3-3 il modulo di riferimento della squadra gigliata potremmo rivedere in campo gran parte dell’11 che aveva affrontato la Juventus pochi giorni fa in campionato. Ecco quindi Cerofolini tra i pali con davanti a sé il duo centrale Pinto-Hristov, mentre toccherà a Ranieri e Mosti giocare sulle fasce più esterne. Per la mediana pare confermato Valencic in cabina di regia con Lakti e Diakhate, grande protagonista della Viareggio Cup 2018 come mezzali. Qualche dubbio in attacco: Maganijc e Goriìi non dovrebbero mancare ma Sottil potrebbe dover lasciare il posto a Longo, perché acciaccato.

