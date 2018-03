PAGELLE/ Juventus-Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 30^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 30^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 31 marzo)

31 marzo 2018 Stefano Belli

Pagelle Juventus Milan - LaPresse

All'Allianz Stadium di Torino è in corso il big match della 30^ giornata di Serie A 2017-18 tra Juventus e Milan con le due squadre che vanno al riposo sul punteggio di 0-0: ecco i voti del primo tempo. I padroni di casa partono subito all'arrembaggio con Higuain (6) che scalda i guantoni di Donnarumma (6,5), poco dopo l'estremo difensore rossonero non può opporsi al sinistro angolato e chirurgico di Dybala (7) che sblocca la contesa e porta la vecchia Signora in vantaggio. La reazione degli ospiti non si fa attendere, Suso (6) non riesce a sorprendere Buffon (6) mentre André Silva (6) da cinque metri non trova la porta con un colpo di testa. I rossoneri continuano ad attaccare e poco prima della mezz'ora ristabiliscono l'equilibrio con Bonucci (6,5) che segna il classico gol dell'ex interrompendo la lunghissima imbattibilità dei bianconeri che in campionato non venivano trafitti dal 30 dicembre 2017. Prima dell'intervallo l'arbitro Mazzoleni va a rivedere alla moviola il contatto in area tra lo stesso Bonucci e Benatia (6), il numero 19 del Milan in effetti tocca il pallone col braccio ma solo perché sbilanciato dal numero 4 avversario che lo fa cadere, quindi viene fischiato fallo in attacco. Per gli uomini di Allegri non sarà facile strappare i tre punti, la compagine di Gattuso è organizzata molto bene in mezzo al campo.



VOTO JUVENTUS 6 - I bianconeri la sbloccano subito dando la sensazione di poter controllare agevolmente la situazione, invece accusano il colpo dopo il pari di Bonucci.

MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 7 - Sampaoli non lo considera un top-player e non lo convoca in nazionale, la Joya risponde con un gran gol in avvio di partita.

PEGGIORE JUVENTUS: CHIELLINI 5,5 - Perde la marcatura su Bonucci in occasione del pari rossonero.



VOTO MILAN 6 - In avvio gli uomini di Gattuso incassano il gol di Dybala, i rossoneri non si scoraggiano trovando il gol del pari con il grande ex della serata.

MIGLIORE MILAN: BONUCCI 6,5 - Mette a tacere i fischi dei suoi vecchi tifosi con il gol che consente ai suoi di pareggiare i conti.

PEGGIORE MILAN: RICARDO RODRIGUEZ 5,5 - Perde qualche pallone di troppo e interviene spesso in ritardo facendosi ammonire per il fallo su Lichtsteiner. (Stefano Belli)

