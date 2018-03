Padova-Pordenone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Padova-Pordenone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Fabio Belli

Diretta Padova-Pordenone, LaPresse

Padova-Pordenone, diretta dal signor D'Ascanio di Ancona, sabato 31 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà la partita forse più interessante del programma del sabato di Pasqua per quanto riguarda la trentatreesima giornata di campionato nel girone B di Serie C. Con la politica dei piccoli passi, il Padova si sta avvicinando sempre più all'obiettivo tanto desiderato. Dopo il pari in casa contro la Feralpisalò, i biancoscudati hanno fatto registrare un'altra 'X' in casa del Mestre, ma mantengono otto punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la Sambenedettese.

I punti sulla seconda potrebbero scendere a sette se la Reggiana vincesse la partita in meno disputata finora rispetto ai veneti, ma il margine è comunque rassicurante per festeggiare una promozione diretta che sarebbe importantissima per il futuro del club. Allo stadio Euganeo arriverà un Pordenone comunque agguerrito e lanciato dagli ultimi risultati positivi. Contro la Reggiana nell'ultimo impegno interno i Ramarri hanno colto un'emozionante vittoria con il punteggio di quattro a tre che li ha rilanciati al settimo posto in classifica a braccetto con il Mestre, con la prosettiva dei play off, che stava svanendo dopo la lunga crisi attraversata dai neroverdi, che si è fatta di nuovo estremamente concreta.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Padova Pordenone non sarà visibile sui canali televisivi free o pay in diretta tv, ma ci sarà comunque la possibilità, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul portale, di seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PORDENONE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa biancoscudati schiereranno Bindi tra i pali, Cappelletti in posizione di terzino destro e Contessa in posizione di terzino sinistro, con Ravanelli e Russo a formare la coppia centrale difensiva. Terzetto di centrocampo con Pinzi, Belingheri e Fabris schierati dal primo minuto, mentre Pulzetti si muoverà come trequartista alle spalle di Guidone e Gliozzi, titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Pordenone con Mazzini tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Formiconi, Stefani, Parodi e De Agostini. A centrocampo spazio a Misuraca, Zammarini e Burrai, titolari nel terzetto alle spalle di Bombagi e Berrettoni, avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, Gerardi (autore di una doppietta decisiva nell'ultimo match interno dei Ramarri contro la Reggiana).

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli opposti nella sfida tattica tra le due compagini vedranno il Padova schierato con il 4-3-1-2 ed il Pordenone con un 4-3-2-1 ad 'albero di Natale'. La sfida d'andata di questo campionato disputata presso lo stadio Bottecchia di Pordenone ha fatto registrare una vittoria esterna del Padova con il punteggio di due a uno, con le reti di Belingheri e Pulzetti e momentaneo pareggio friulano di Ciurria. L'ultima sfida a Padova in campionato è datata 4 dicembre 2016 con una pirotecnica vittoria del Pordenone con il punteggio di quattro a tre, con doppiette decisive di Berrettoni ed Arma per i Ramarri.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse considerano i biancoscudati favoriti in maniera abbastanza decisa, con quota per la vittoria interna fissata a 1.67 da William Hill, mentre Betclic offre a 3.60 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 5.50 la quota per il successo in trasferta dei Ramarri. Per Eurobet, quote fissate a 2.02 e 1.70 per l'over 2.5 e l'under 2.5, sui gol realizzati durante la partita.

