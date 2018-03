Paganese-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Paganese-Casertana, LaPresse

Paganese-Casertana, diretta dal signor Cipriani di Empoli, sabato 31 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata di campionato di Serie C nel girone C. Casertana sulla cresta dell'onda dopo il successo sulla capolista Lecce, il gol di Turchetta oltre a riaprire la corsa al primo posto nel girone C di Serie C ha lanciato i rossoblu al decimo posto in classifica, ormai candidati a tutti gli effetti ad un posto nei play off impensabile fino a metà campionato, con la Casertana a lungo impelagata nella lotta per non retrocedere. La squadra ha cambiato passo con cinque vittorie ottenute nelle ultime sette partite di campionato, ormai lanciandosi verso gli spareggi promozione. La Paganese è invece reduce da un vero e proprio crollo sul campo del Catania, zero a sei e terzultimo posto in classifica a tre punti dall'Andria quartultima, col pericolo dei play out molto concreto anche se l'Akragas dovesse retrocedere direttamente, rendendo necessario un solo spareggio salvezza a fine stagione.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Paganese Casertana non sarà trasmessa in diretta tv, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati al sito elevesports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE CASERTANA

Allo stadio Torre di Pagani si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con il senegalese Gomis a difesa della porta e una difesa a tre composta da Piana, Meroni e Carini. Il camerunese Ngamba sarà l'esterno di fascia destra e Della Corte si muoverà invece sul lato opposto del campo, con Tascone e Nacci impiegati come centrali di centrocampo. In attacco, spazio a Cuppone, Cesaretti e Cernigoi, titolari nel tridente offensivo. Risponderà la Casertana con Forte tra i pali e una difesa a tre con il ceko Polak, Meola e Lorenzini schierati dal primo minuto. De Rose, Carriero e Romano giocheranno come centrali sulla mediana, con D'Anna impiegato come esterno di fascia destra e Finizio come esterno di fascia sinistra. In attacco faranno coppia Turchetta e l'argentino Alfageme.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due squadre, entrambe tatticamente schierate con il 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato, Casertana vincente con un rotondo tre a zero grazie alle reti messe a segno da Alfageme, Carriero e Marotta. Nell'ultimo precedente disputato a Pagani, Casertana corsara, tre punti ottenuti l'11 settembre 2016 con un gol di Orlano a due minuti dal novantesimo. Nelle ultime quattro stagione la Paganese ha ottenuto solo un pareggio e sei sconfitte nei confronti di campionato contro la Casertana.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sulla partita vedono i campani favoriti dai bookmaker, con quota per la vittoria esterna fissata a 2.50 da Bwin, mentre William Hill moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Bet365 propone a 3.10 il successo in casa. Per Unibet, quote sui gol realizzati fissate a 2.38 e 1.22 rispettivamente per l'over 2.5 e l'under 2.5.

