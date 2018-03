Pagelle/ Bologna Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 30^ giornata - primo tempo)

Pagelle Bologna Roma - LaPresse

Si è appena concluso il primo tempo del match tra Bologna e Roma allo stadio “Dall’Ara”, vediamo le pagelle su questi 45 minuti: i rossoblu chiudono in vantaggio per 1-0 grazie alla bella rete di Pulgar (7), uno dei migliori in campo anche per l’inesauribile spinta e per un gran salvataggio su Schick. Nelle fila bolognesi sugli scudi anche l’esordiente portiere Santurro (6,5 e tanti interventi decisivi), mentre nonostante la generosità tattica Palacio (5,5) spreca malamente un contropiede agevolando l’uscita di Alisson. Sull’altro versante, la Roma comincia molto bene e fino al gol schiaccia gli avversari nella loro metà campo: ma l’uscita anzitempo di Nainggolan (sv) scombina i piani di Di Francesco: Schick è molto mobile ma poco nel gioco e si salva solo con un paio di conclusioni (5), mentre uno dei più propositivi è Kolarov a sinistra (6,5). Malino invece Strootman (5,5) che, da “metri zero”, coglie un clamoroso palo e si divora il pareggio.

PAGELLE BOLOGNA ROMA: PRIMO TEMPO

VOTO BOLOGNA 6,5 – Inizio in sofferenza ma poi primo tempo autorevole per i ragazzi di Donadoni che potrebbero anche andare vicini al raddoppio contro il più blasonato avversario. MIGLIORE BOLOGNA: PULGAR 7 – Uomo ovunque: segna, sradica palloni a metà campo e salva pure su un gol praticamente fatto dei giallorossi. PEGGIORE BOLOGNA: PALACIO 5,5 – Fa tutto bene, poi a fine primo tempo perde malamente palla due volte e nel secondo caso avrebbe potuto battere a rete per il 2-0. VOTO ROMA 5,5 – Bene i primi 15’, poi l’uscita di Nainggolan la penalizza: avrebbe l’occasione di pareggiare subito, ma Strootman sbaglia e l’attacco non gira. MIGLIORE ROMA: KOLAROV 6,5 - A sinistra è sempre uno dei migliori, anche se l’intraprendente Verdi ne limita le scorribande offensive. PEGGIORE ROMA: SCHICK 5 – Bravo quando si libera al tiro, meno quando deve fungere da punto di riferimento avanzato per i suoi. E Di Francesco lo becca spesso...

